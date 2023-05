Acusaciones de corrupción y denuncias al juzgado y a la junta electoral en Vilanova

Del clima político que se vive estos días en Vilanova da cuenta la inédita mañana de este jueves. PP y PSOE convocaron a primera hora sendas ruedas de prensa urgentes que unos y otros fueron cambiando de hora a lo largo de la mañana, sucesivamente, para intentar ser los últimos en comparecer. Un bucle que, finalmente, terminó con los populares compareciendo primero, en el salón de Plenos. Y con los socialistas, después, en su sede.



En el fondo del asunto, la gruesa acusación lanzada a la palestra por el candidato popular a la reelección, Gonzalo Durán, contra su rival socialista, María Vales, de la que, insiste, existe “causa judicial abierta” por “corrupción”, supuestamente vinculada con su etapa al frente de la Cofradía. Aunque el regidor declaró que “yo he visto las pruebas”, fechando un escrito en marzo, hoy tampoco las hizo públicas ni aportó detalle alguno, pese a la insistencia de la prensa. Argumentó el no hacerlo en que necesitaría el permiso de Vales, “porque es su situación procesal”. Así pues, Durán acabó pidiendo públicamente permiso a la socialista para poder publicar la documentación que tiene contra ella: “¿Tienes algún inconveniente en que haga públicos los papeles sobre tu situación judicial?”, la retó. “Si ella lo autoriza, doy todas las pruebas”. Y, si no, pidió que dimita.

Nueva comparecencia de los populares, este jueves, en el salón de Plenos | Gonzalo Salgado



Poco después compareció Vales, junto a su número dos, Sheila Ferreira, y junto al secretario provincial del PSOE David Regades. Vales respondió al reto volviendo a dejar la pelota sobre el tejado del conservador: “Yo no soy quién para decirle a Gonzalo Durán lo que tiene que hacer”. “Si la tiene (esa documentación), ¿por qué no la mostró?”, añadió. Dijo desconocer el hecho que Durán le atribuye, afirmando que “no hay nada”.

Eso sí, también indicó que este viernes acudirá a la Fiscalía de Pontevedra a interesarse por si, efectivamente, hay algún proceso contra ella.



Doble denuncia del PSOE al PP

Con todo, el PSOE hizo públicos dos movimientos de alcance. Por un lado, interpondrán “denuncia contra Gonzalo Durán” por considerar “intolerable” que vierta “mentiras sobre a miña persoa”, “coa única intención de influir na campaña electoral”, declaró Vales.



El otro anuncio es que el PSOE denunciará al PP ante la junta electoral, por la “reiterada utilización do salón de plenos para a actividade electoral partidista do PP”. Por esta considerada “falta de hixiene electoral” fue preguntado también Durán, a lo que el regidor respondió que “todos los locales del Ayuntamiento están a disposición de los partidos. ¿Alguna vez se les negó a ellos?”, dijo sobre la oposición.

Acto público o privado

Así, Durán volvió a referirse a esa primera comparecencia, también en el salón de sesiones, en la que se personaron como oyentes representantes del PSOE. Tras un encontronazo dialéctico entre populares y socialistas, los primeros decidieron trasladar la rueda de prensa del miércoles a la Alcaldía. El PP defiende que a aquella rueda de prensa, como tal, no estaban invitados los socialistas. Estos, que siendo un local público como el salón de Plenos, tenían el derecho “a escoitar, como calquera veciño”. Ahora, decidirá la junta electoral.

Apoyo sin fisuras

Ambos candidatos, el popular y la socialista, fueron respaldados sin fisuras por los suyos, en el caso de Vales, “poniendo la mano en el fuego por ella”, recordando que ya en la campaña de 2019, el PP de Vilanova había aireado una supuesta estafa a una aseguradora del candidato socialista que “quedou en nada”, al ser archivada.

"Violador de masas"

Durán, al ser preguntado por este paralelismo en campaña, contestó que “no estamos judicializando la campaña, estamos impidiendo que se presenten corruptos a las elecciones. Si traen a un violador de masas de candidato”, comparó, “¿qué hacemos? ¿Nos callamos hasta después de la campaña?”.



A mayores, ambas fuerzas solicitan a los partidos contrarios una intervención general, más allá de los límites de Vilanova.

Durán insta al PSdeG provincial a actuar, reiterando la idea de que una posible imputación no permitiría a Vales concurrir, según el código ético socialista.

"El único condenado es Durán"

Por su parte, Regades pidió públicamente a Alfonso Rueda, presidente del PPdeG, que intervenga, para “acabar con esta forma de facer política”, dijo recordando cuando los populares tildaron al resto de fuerzas de “coalición de traidores”. “Que paren de una vez estos ataques e injurias de forma constante”. También recordó que es Durán el único candidato que está “condenado”, por delito leve de falta de respeto a la autoridad y por “machista”. “Esto no lo dice el PSOE, lo dice un juez”.



A más de una semana de la cita con las urnas, todo indica que habrá más entregas.