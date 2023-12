El acusado de la decena de robos de Cambados está en prisión al quebrantar medidas por violencia de género

La Guardia Civil atribuye al mismo hombre la decena de robos e intentos ocurridos en noviembre en diferentes negocios y la guardería municipal de Cambados. Así lo confirmaron fuentes de la Comandancia de Pontevedra, que también informa de su ingreso en prisión, aunque por otra cuestión: por haber incumplido las medidas que tenía impuestas por un asunto de violencia de género.



El varón, de unos 40 años de edad, había sido arrestado por los asaltos a varios bares del centro urbano, una gestoría y una factoría textil ocurridos a principios de ese mes y en los que se llevó vino, dinero y algo de lotería. Tras pasar a disposición judicial, quedó en libertad con cargos -a la espera de juicio- y poco más de dos semanas después se volvieron a producir robos en la localidad.



En esta ocasión, el autor entró en una herboristería y en la guardería municipal, llevándose un botín minúsculo en comparación con los daños provocados al forzar los accesos: unos 120 euros y una cámara fotográfica. Además de dejar un reguero de sangre en la tienda, seguramente porque se cortó al romper el cristal de la puerta. También lo intentó en una mercería de la misma calle, Curros Enríquez, pero no llegó a entrar, a pesar de que la tenía casi abierta.



Solo unos días después de este episodio, hubo un nuevo intento de entrar en un bar de Corvillón donde, a pesar de su empeño, el ladrón no pudo entrar. Primero intentó forzar la cerradura, pero como no pudo, se marchó y regresó con algún objeto y rompió la cristalera. El ruido alertó a los vecinos y se fue, pero a colarse en el garaje de una casa próxima de la que sustrajo algunas herramientas. Para entonces, la Guardia Civil ya estaba en su busca y lo detuvo poco después.



En esta ocasión, su destino fue la prisión. Fuentes del Instituto Armado señalan que por el incumplimiento de medidas impuestas por una causa de violencia de género. En concreto, tenía en vigor una orden de alejamiento con la obligación de llevar un dispositivo de seguimiento telemático, los cuales constan de la habitual pulsera y de otro aparato de localización GPS. Ambos deben llevarse siempre juntos, pero según las mismas fuentes, el hombre lo incumplía con frecuencia.



La sucesión de asaltos por los que está siendo investigado generó malestar entre el comercio y la hostelería cambadesa que reclamaban medidas urgentes para incrementar la seguridad. Desde el Concello se enviaron mensajes tranquilizadores y el concejal de Seguridade Cidadá, José Ramón Abal Varela, señaló que quieren agilizar la instalación de las cámaras de tráfico previstas y estudiarán ponerlas también en zonas concretas del centro urbano, como medida disuasoria y de apoyo a futuras investigaciones.

Guardias nocturnas en el Pleno

En la misma línea está la recuperación de las guardias nocturnas de fin de semana de la Policía Local. El cuatripartito está en ello, pero la plantilla actual parece insuficiente y en el último Pleno, el PP llevó una moción porque no ve avances y el propio grupo de gobierno del BNG reconoció que no podrá recuperarse de “xeito inmediato”, como pedía. No obstante, todos los partidos están de acuerdo con su vuelta; incluso está en el pacto de gobierno.