El agredido por el párroco de Dorrón: “El pueblo quiere que el cura se vaya de aquí”

El cura de las parroquias de Dorrón y Bordóns, Ricardo Vidal, fue denunciado el pasado lunes, por un vecino de la localidad, Antonio Miniño – tesorero de la Asociación San Pedro - por, supuestamente, agredirle tras la procesión del San Roque y la Virgen del Carmen.

“El domingo ya llegó a la misa enfadado e insultando a los feligreses”, indicó el denunciante, tras preguntarle por lo ocurrido. En el momento de guardar las tallas de los santos en la iglesia, cuenta Miniño, el párroco se acerco a él tras la frase “contigo tengo que hablar yo”. Después de esto, detalla, le indicó que le iba a golpear y, así lo hizo, propinándole dos bofetadas.

Tras este momento, cuenta Miniño, se vivieron momentos de tensión dentro de la iglesia. Muchos de los vecinos que se encontraba fuera entraron en el tempo y, señala, los feligreses lograron convencerle para irse y llamar a la Guardia Civil, quienes le indicaron que podría poner la denuncia al día siguiente.

Tanto el denunciante, como su hijo presidente de la Asociación San Pedro, Esteban Miniño, cuentan que, después del incidente, se pusieron en contacto desde el Arzobispado de Santiago. “Me dijeron que tuviera tranquilidad, que ellos lo iban a arreglar todo”, cuenta el tesorero de la Asociación San Pedro de Dorrón. Preguntados por el Diario de Arousa, la Archidiócesis de Santiago, niegan conocer el altercado -únicamente por la prensa -, indicando “aquí no ha llegado nada, nosotros no tenemos conocimiento de una denuncia. Sin certezas no podemos tomar decisiones”.

La mañana siguiente el agredido puso la denuncia ante la Guardia Civil. Desde ese momento tanto Miniño como su familia, aseguran que no han vuelto a tener contacto con ninguna persona relacionada con la iglesia. “Me parece una vergüenza que digan que no saben nada”, lamenta Miniño para, después, incidir que tanto él como el pueblo lo que quieren “es que se lleven a este cura de nuestra parroquia”.