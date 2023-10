El alcalde de Cambados replica al PP que sus gobiernos también perdieron ayudas y dejaron “chapuzas”

El alcalde, Samuel Lago, replicó ayer las críticas del PP por la pérdida de 81.000 euros de dos ayudas, reconociendo que “non é a primeira vez” que ocurre, pero señalando casos de administraciones gobernadas por su partido, como el comedor del San Tomé, donde se perdieron 500.000 euros “porque a Xunta non executou en prazo” el proyecto, y que, “recentemente”, tuvieron que devolver una concedida en la época de Luis Aragunde –dejó de ser regidor hace ocho años– “tras comprobar que non estaba executado o desbroce na superficie total á que esta destinada” la subvención.



Lago se centró en los 41.000 euros del Plan Concellos 2021 de Fefiñáns –no menciona la del auditorio– y considera infundadas sus críticas, empezando por recordar los trámites previos con Patrimonio y defendiendo que las obras “foron adxudicadas en tempo e forma”, pero la empresa tuvo que pedir dos prórrogas ante los hallazgos arqueológicos. “A acta de replanteo foi o 15 de maio, de xeito que a finalización estaba prevista para o 15 de xullo, tempo suficiente para xustificar o remate antes do 30 de septiembre”, detalló, recordando también que la Diputación le denegó una ampliación. Pero es más, defiende que el Concello “realizou ben o seu traballo, pero si xurden contratempos, por responsabilidade, debemos parar as obras, resolver os problemas e facer as cousas ben. Temos o deber de preservar o patrimonio aínda que iso implique retrasos”. De hecho, acusa al PP de dejar “chapuzas” y se refirió al césped de O Pombal, pues afirma que da problemas y “non descartamos que haxa que levantar todo o campo”, y también a reformas de calles del entorno de Fefiñáns, donde no se instaló la red separativa, que se ha puesto ahora.

Es por todo ello que recomienda a su portavoz, Sabela Fole, que “non tire a pedra antes de mirar a quen lle pode dar”.