El alcalde de A Illa replica al PP que la ayuda para la calefacción de las Casas Modernistas está concedida

El alcalde de A Illa, Luis Arosa, replicó ayer al PP que la ayuda para instalar la calefacción en las Casas Modernistas “está concedida” y que el Concello incluso ya depositó la parte que le correspondía en la ejecución del proyecto.



El regidor considera que las últimas manifestaciones del grupo opositor liderado por Matías Cañón siembran sospechas sobre la subvención que, como viene defiendo, dejó el gobierno provincial de los socialistas. Y es que en su comunicado utilizaron la siguiente frase: “Se finalmente, polos motivos que sexa, esa axuda non chega ou non foi realmente concedida de xeito formal”.



Arosa garantiza que fue concedida y que incluso el Concello cumplió con su obligación de aportar los 12.000 euros, aproximadamente, que le correspondían en esta iniciativa. “Xa están ingresados na conta da Deputación de Pontevedra porque era unha financiación dun 65% do IDAE, un 8% da Deputación e un 7% do Concello. Pero en todo caso, que deixe de poñer escusas porque a execución do proxecto correspóndelle á Deputación, que ten que realizala dunha vez para que haxa calefacción e ademais limpa”, añadió, pues es de geotermia.