El BNG del bipartito critica que las Casas Modernistas se abrieran sin la “esencial” calefacción

La falta de calefacción central en las Casas Modernistas escribió ayer un nuevo capítulo político. Así, el PP continúa con su crítica y exige al bipartito que lo solucione para evitar que los usuarios sigan “pasando frío” y le acusa de “agocharse botando ás culpas á Deputación”. Mientras que el grupo de gobierno del BNG, aún destacando que dotarlas del servicio es responsabilidad de esta institución, se muestra más comprensivo que su socio del PSOE e incluso crítico con esta reforma, una de las obras estrella de los socialistas, y le llama “rehabilitación incompleta”, pues “chama a atención que un edificio de recente rehabilitación non se dotase deste servizo esencial”.



Con todo, “tampouco defendemos o oportunismo do PP cando ademais a Deputación é responsable da execución do proxecto de instalación da calefacción”, añadió, reconociendo también que hace “frío” y explicando que el Concello ha tenido que instalar calefactores y radiadores portátiles.



No obstante, el teniente de alcalde y concejal de Servizos, Manuel Suárez, se aleja de la dura crítica realizada por su socio y alcalde, Luis Arosa, y entra en los detalles. Ratifica que el gobierno provincial consiguió una ayuda de los fondos DUS 500 y que la preinstalación quedó hecha tras la inauguración, en 2022, pero esta parte no salió adelante en 2023 “por quedar deserta a redacción do proxecto”, lo cual obligó a la institución provincial, ya con el gobierno del PP, a sacar un nuevo pliego y que el expediente se aprobó recientemente, en noviembre de 2024. “Queremos pensar que a demora non se debe máis que a problemas de xestión que temos todas as administracións e non ao cambio de signo no goberno”, añade en un comunicado. También espera que la calefacción sea una realidad para el invierno de este año.

“Todo o inverno con frío?”

Por su parte, los populares no entran en las responsabilidades del Ejecutivo provincial porque “se finalmente, polos motivos que sexa, esa axuda non chega ou non foi realmente concedida de xeito formal, algo moi habitual no PSOE, que fala moito pero fai pouco e é o campión dos incumprimentos, as decenas de usuarios da biblioteca, a Escola de Música e o Centro da Terceira Idade, moitos deles nenos e maiores, quedarán pasando frío todo o inverno?”, se pregunta su portavoz, Matías Cañón. El popular considera que hay una cosa “ben clara” y es que el Concello es la administración responsable de dotar y mantener las Casas Modernistas, así que “se non conseguen unha axuda para a calefacción terán que poñela doutro xeito”, pues la respuesta del regidor le parece como “dicir que se non chega, e el é un auténtico especialista en perder subvencións, os veciños seguirán pasando frío e iso é lamentable”. De hecho, considera que ante el problema que incluso ha llevado al Club de Jubilados a llevar más calefactores, el bipartito “se limita a agochar a súa exclusiva responsabilidade botándolle as culpas á Deputación”, que “non é competente nin responsable”.

Método Suzuki

Al PP le parece “intolerable” que las Casas Modernistas se usen sin la “climatización axeitada coas baixas temperaturas e a humidade das choivas” y exige al Concello que lo solucione. Ya no dice nada sobre la crítica a que los niños estén en calcetines en clase por la aplicación del Método Suzuki y que a ojos del BNG es un “atrevemento máis de opinar sobre o que descoñece” .