Los alcaldes del PSOE advierten que no pagarán un salario a Aspérez y no descartan una salida parcial de la Mancomunidade

Los cinco alcaldes del PSOE se rebelan contra la posibilidad de que el nuevo delegado de Turismo de la Mancomunidade do Salnés cobre un salario. Advierten que no van a aportar "nin un só céntimo" de los impuestos de sus vecinos y alguno no descarta dejar de contribuir a los gastos generales de los que podría salir esa liberación, y pagar únicamente por lo que no le queda más remedio: la prestación de determinados servicios básicos mancomunados como el agua. En la práctica, esto supondría su salida de la entidad.

Así lo indicaron esta mañana en una rueda de prensa, la regidora y expresidenta comarcal, Marta Giráldez; Samuel Lago de Cambados; Jose Cacabelos, de O Grove; Luis Arosa, de A Illa, y Álvaro Carou, concejal de Vilagarcía. Antes de tomar medidas drásticas, esperarán a ver qué pasos da el nuevo presidente, David Castro, y han pedido a la secretaria comarcal que "se pronuncie e informe" si tienen cabida los planes del PP de darle una liberación al independiente José Manuel Aspérez y nombrar a la popular Sabela Fole como vicepresidenta. Aunque este extremo lo tienen claro: "Os estatutos son claros e concisos, este cargo elíxese no pleno constitutivo, xa non procede elexilo neste mandato", expuso Giráldez. De hecho, en este caso están dispuestos a acudir a la justicia y no cesar, como sí han hecho con el recurso contencioso interpuesto contra la moción, que han retirado después de que no se aceptaran sus medidas cautelares de suspender el pleno de votación y reconociendo ahora que era una cuestión en la que sí "cabían interpretacións".

Justifican su postura en que los concellos socialistas "non van pagar as prevendas" de la moción de censura de los populares con los independientes de Meaño. "Que pague que se beneficiou do seu voto, o PP", clamó la alcaldesa meisina. Pero sobre todo, insisten en que, al arrebatarles la Presidencia de la Mancomunidade de esta manera, "rompeuse o consenso e o acordo voluntario dos nove concellos para unirse e ter uns mellores servizos, que é o propósito desta entidade. Isto non é un órgano político", declaró Cacabelos.

(Habrá ampliación)