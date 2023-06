Alcampo abre en Sanxenxo el tercero de sus supermercados en la comarca de O Salnés

La comarca de O Salnés cuenta con un nuevo supermercado Alcampo con una nueva apertura en el lugar de O Vinquiño en Sanxenxo, que se suma a la también reciente apertura del centro ubicado en las Torres de San Cibrán en Vilagarcía, como consecuencia de la adquisición de los supermercados del Grupo Día por parte de Auchan. Con este son ya tres los centros de los que dispone la insignia en la comarca.



El nuevo supermercado de Sanxenxo, que abrirá de lunes a sábado en horario ininterrumpido de 09 a 21.30 horas, pone a disposición de los vecinos de la localidad y de su entorno una superficie de sala de ventas de más de 500 metros cuadrados, y cuenta con una plantilla formada por cinco trabajadores.



La insignia Alcampo, fiel al compromiso con lo bueno, lo sano y lo local, da la opción a sus clientes de escoger entre las más de 8.000 referencias que se encuentran en sus lineales, incluyendo un amplio surtido de alimentación de productos procedentes de lonjas gallegas, ganaderos, envasadores, pequeños industriales y agricultores de Galicia.



Y es que una de las máximas de Alcampo es seguir colaborando, como viene haciendo históricamente, con empresas agroalimentarias del entorno donde se asientan los supermercados, en su mayoría pequeños productores, con el objetivo final de preservar la riqueza gastronómica de la zona, ofrecer un plus de calidad y trazabilidad, reforzar el cuidado del medio ambiente y del entorno social, así como impulsar la reactivación de la economía de la zona.



Todos los clientes podrán, además de comprar in situ en la tienda, adquirir los productos en alcampo.es, solicitar el servicio de compras a domicilio y recogidas programas en los propios centros (ambos servicios disponibles a partir del próximo 29 de junio). Para facilitar las compras, además, el centro dispone de parking con capacidad para aproximadamente un centenar de vehículos.



La inauguración de este supermercado posibilitará que mayor número de vecinos de la comarca se beneficien de la calidad y precios de los productos de una marca consolidada no solo en España sino a nivel internacional, que respeta valores como la buena alimentación, que demuestra su compromiso social y medioambiental y que es líder indiscutible en precio. La prueba está en que año tras año la cesta de la compra en sus centros es reconocida como la más barata del país.