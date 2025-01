Algas, conchas de ostras o corcho para crear tarugos de batea

Tami Prieto lo tiene claro. Si ve en su entorno algo que le preocupa y tiene opción de hacer algo, no lo duda.

En esta ocasión, su objetivo es poner el foco en la cantidad de tarugos de batea de plástico -también conocidos como palillos- que llegan a las playas gallegas diariamente.

Para ello, Prieto cuenta con la colaboración de un joven de O Salnés aficionado a la impresión 3D que prefiere mantenerse en el anonimato.



Desde hace meses, cuenta, han trabajado en un proyecto que ha tenido, como resultado, el prototipo de unos tarugos de batea fabricados con materiales biodegradables. “Neste caso, o que utilizou para crear este elementos e PLA con base en cunchas de ostra, algas, corcho ou corteza de pino. Tamén os fixo de PLA xa reciclado, que parece que son os máis resistentes”, señala Prieto.

Pero estos elementos, cuenta, no es algo “que inventaramos nós”, si no que existe un estudio del año 2018 en el que se abordó este tema pero, “lamentablemente non se atopan os resultados ou conclusións”.

Una llamada de atención



Volver a retomar este tema y trabajar de nuevo en una forma de crear estos elementos con materiales biodegradables tiene como objetivo “chamar outra vez a atención do sector”. Así, Prieto indica que lo que quieren es que se vuelva a abrir el debate, “que non deixen de lado este tema, porque é importante”, ya que repercute en el cuidado del medio ambiente, de los animales marinos y, por ende, también en la salud de las personas.



Con la publicación de vídeos en sus redes sociales en los que presenta estos prototipos, cuenta Prieto, también quiere que los bateeiros conozcan que hay otros materiales para crear los tarugos y que, “boten a mirada cara atrás e pensen na madeira, que é o que utilizaban hai moitos anos”.



Sabe que los prototipos creados entre ambos, son solo eso, modelos, que no serían válidos para utilizar pero, también sabe, que es el punto de partida para que se creen unos que sean idóneos para las bateas.

Acogida positiva



Como ya sucedió en la anterior campaña que llevó a cabo, que puso el foco las colillas de los pitillos y la contaminación que suponen para el mar, esta iniciativa, cuenta Prieto, ha tenido muy buena acogida, tanto entre los vecinos de O Grove como entre los cientos de seguidores que tiene en las redes sociales. “A xente reacciona moi ben, a acollida é positiva, outra cousa é que se poidan conseguir cambios reais. Sabemos que isto é unha loita de titáns”, señala.



Pero esta situación no provoca que Prieto deje de ser combativa y luche por lo que cree que es necesario y justo. Mientras “combate” en este ring, ya está pensando en cuál será el siguiente, cualquiera que tenga como objetivo cuidar del entorno y, en concreto, del medio marino.