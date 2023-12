Arosa acusa de “cero lealdade institucional” al conselleiro do Mar por no avisarle de su visita

El alcalde socialista de A Illa, Luis Arosa, acusó hoy de “lealdade institucional cero” al conselleiro do Mar, Alfonso Villares, por no avisar al gobierno municipal de su visita de esta semana a la localidad. El popular se desplazó a A Illa para realizar una visita al Igafa, de la que Arosa y su equipo se enteraron por la prensa. El regidor está convencido de que evitó avisarlo “para que non fora ningún representante do goberno local”, “porque ía ter que volver escoitar que hai que arranxar o paseo do Cantiño, que son as súas competencias”, “por moito que eles digan que non”. “Non me avisarían porque querían evitar esa foto”.



El primer edil isleño remarcó su molestia por lo trasladado por el presidente de Portos en su reciente encuentro, que este ente público “non fai paseos marítimos”.

“Lévoo no meu coche”

“Espero”, añade Arosa, que Villares “tome nota de que o seu intermediario” —como se refirió al presidente de Portos, José Antonio Álvarez—, “mentiu descaradamente ao alcalde e a todo o pobo de A Illa. Se quere, no meu coche particular imos dar unha volta por diferentes peiraos onde Portos de Galicia actuou facendo paseos marítimos”, volvió a señalar el socialista.



Sobre la acusación de falta de lealtad institucional, Arosa subrayó que “o PP xa nos ten acostumados a isto, están en modo campaña. Alá eles”.



El regidor insiste en demandar a la Xunta una reparación y reforma integral de O Cantiño, al tratarse de un paseo sobre terreno titularidad de Portos.