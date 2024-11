Arosa reprocha a Cañón que si algo bloquea la construcción en A Illa es el POL de la Xunta del PP

El alcalde de A Illa, Luis Arosa, respondió ayer a la crítica de los populares a respecto del problema de acceso a la vivienda en la localidad. Para el socialista, la intervención de Matías Cañón le pareció algo “irrisorio” y “penoso”, ya que, a pesar de que el conservador apuntaba al gobierno local socialista como responsable de la falta de desarrollo urbanístico, por una mala gestión del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), el regidor culpa en cambio de tales problemas a la Xunta del PP.



Así, Arosa señala directamente al Plan de Ordenación do Litoral (POL) “que a Xunta do PP sacou da manga en 2010” y que fue “o que rompeu a baralla e o que impide a construción en 27 áreas de reparto”, declaró con enfado. “Quen cortou a construción en A Illa foi a Xunta de Galicia”.



Es más, recordó que de la Corporación que aprobó el PXOM ahora criticado por Cañón, “seu pai era tamén concelleiro”. Y atacó directamente al actual edil al dirigirse a él no como portavoz popular sino como “concelleiro non adscrito, porque é o que é. Aínda que fale a través de emisarios”.



“Xa sei que esa persoa (Cañón) e o PP non estarán de acordo coa vivenda pública, porque o benestar da xente non vai con eles”. “Pero xa que di falar en nome do PP, que lle diga á conselleira que me reciba, porque mandei dúas cartas á Xunta e sigo esperando contestación. É penoso que me reciban en Madrid e na Xunta non, cando estas son competencias autonómicas”, concluye.