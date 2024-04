La asociación Andarela programa una nueva ruta para descubrir el Chan da Gorita

La asociación cultural Andarela de Sanxenxo organiza una nueva ruta por el Chan da Gorita con la que descubrir las “pirámides gallegas”, y ver las mámoas y los Cons que se encuentran en los altos de los montes del municipio.



La cita será el próximo domingo día 5 de mayo a partir de las 10 de la mañana y el sendero estará guiado como es habitual por el profesor y escritor Pepe Álvarez.



El punto de encuentro será el cruce del punto limpio de Padriñán y desde ahí se saldrá hasta el monte. “Queremos seguir a coñecer as mámoas, que aínda que os nosos ancestros construiron hai 6.000 anos no Chan da Gorita, moitas están aínda por descubrir. Intentaremos ver o mar desde o Con da Ventureira e iremos abalar a Pedra Cabalaria, non a pedra de Muxía”. explican desde Andarela.



La actividad es gratuita y tendrá una duración aproximada de tres horas con un recorrido que será apto para niños, pero no para carritos, y también para mascotas. Además, la organización recomienda llevar ropa de abrigo, calzado cómodo y agua, “nunca hai tempo malo se a roupa é boa”, apunta Andarela. Asimismo, invitan a participar a todas las asociaciones culturales de la comarca y no es necesaria inscripción previa.