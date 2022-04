La Asociación Andarela urge la protección de los enclaves para conservar años de historia

La Asociación Cultural Andarela urge al Concello de Sanxenxo medidas de protección para los espacios naturales del municipio, como la fuente de San Xoán, el Con da Romaíña y las mámoas que se encuentran en diferentes rutas por el municipio como la de Chan da Gorita.



Desde el colectivo, Estrella Martínez, explica que ya han solicitado por escrito ante las diferentes administraciones, que se tomen medidas para proteger y poner en valor la fuente de San Xoán, que no estaría contemplada en las obras de ampliación que el Concello está ejecutando en la carretera entre O Vinquiño y Contumil y podría suponer la desaparición de este bien datado en el siglo XVII.





“Non se pode protexer o que non se coñece. Hay que señalizar e poñer en valor os nosos enclaves naturais”





Según confirmó el regidor, Telmo Martín en el pasado Pleno, la fuente no se habría incorporado al proyecto de la obra “porque non está protexida”, sin embargo, el gobierno local se comprometió con la asociación a revisar el plan junto con los técnicos para salvar el paso por la fuente. “Dende o Concello dinos que van a ver que se fai coa fonte pero temos medo de que realmente se faga algo, xa que non hay nada por escrito”, lamenta Martínez quién explica que este acuífero no es como otro cualquiera, ya que tiene muchos años de historia y desde la asociación llevan solicitando su puesta en valor desde el año 2014.



“Nos non podemos facer nada sin permiso”, señala la portavoz, por lo que la única opción que les queda es insistir al Concello para que pongan estos enclaves en valor y los señalicen para que los vecinos sepan de que se trata.









Perímetro en a Romaíña





Lo mismo ocurre con el Con da Romaíña, en Nantes, un lugar asegura Martínez, que “sempre estivo moi ben coidado”, sin embargo, el colectivo teme que las citas deportivas que se celebran en este lugar, como la mini BTT que se desarrolló ayer, perjudiquen a esta histórica roca. “O Concello debería poñer ao redor un perímetro para que a xente teña máis coidado”, propone Estrella Martínez, y es que apunta, “moita xente non sabe o que é, e a importancia que ten. Como dí o noso guía Pepe Álvarez, non se pode protexer o que non se coñece. Hai mámoas que están movidas porque non se sabe, un non nace aprendido, polo que hay que señalizar todo”, reitera la portavoz.









Roteiro das herbas





La asociación Andarela organiza recorridos por todos estos enclaves para dar a conocer su historia, como el que realizaron el pasado fin de semana por el Chan da Gorita al que asistieron más de 250 personas. Debido al éxito rotundo de esta cita, el colectivo valora la posibilidad de volver a convocar otra andaina en breve, pero por ahora, la cita que sí está ya fijada en el calendario es el Roteiro das Herbas, que será el 23 de junio y precisamente pasa por la fuente de San Xoán, la capilla de O Santo, el parque empresarial de Nantes y por el colegio para recoger las hierbas tradicionales de esta fecha con las que lavarse la cara en la mañana de San Xoán.