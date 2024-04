La Asociación Neenos celebra su II Gala polo Autismo con conciertos, sorteos y mucho azul

La Asociación Neenos Sanxenxo celebra este sábado su II Gala polo Autismo dentro de su campaña de concienciación de los últimos meses sobre el Síndrome de Angelman y del Trastorno del Espectro del Autismo.



Será a partir de las 18 horas de la tarde en la Casa Forestal As Canteiras de Noalla y participarán la Banda do Sequío de O Grove, el Dúo Bela&Charlo de Marín y la agrupación sanxenxina +Q Cantigas. También habrá sorteos importantes, venta de objetos artesanales y solidarios, merchandising de la Asociación Neen@s Sanxenxo, huchas solidarias o acuarelas cedidas por la sensible artista Laura Meis.

La recaudación será destinada a sufragar parte de la terapia de Anxo, uno de los niños usuarios de la asociación sanxenxina.

La entrada es libre y el público tan solo tendrá que animarse a acudir vestido de color azul para dar mayor visibilidad a la causa y pasar una agradable tarde.

Que sabes do autismo?

Además, el día 27 de abril a las 18 horas organizan la II Conversa Formativa entorno al autismo: Que sabes do autismo? en el Auditorio de Emilia Pardo Bazán con un amplio programa que contará con la actuación del grupo folclórico Soalleira de Dorrón, Chus Piñeiro, ponencias de las terapeutas Ana Victoria González Castro, Sandra Fernández Prado y el astrónomo Francisco Violat Bordonau.

Con este acto, la Asociación Neen@s Sanxenxo pondrá el cierre a esta exitosa, necesaria y concienciadora doble campaña Angelman-Autismo 2024.