Augas de Galicia advierte que unas obras municipales condicionan el avance de la mejora del saneamiento de Cambados

El macroproyecto de Augas de Galicia para la mejora del saneamiento de Cambados sigue su cauce, habiéndose completado más del 60% de las actuaciones previstas, según confirmó la Consellería de Medio Ambiente. Un avance que, sin embargo, se puede ver condicionado por la ejecución de unas obras municipales previas, según advierten desde el gobierno gallego. De este modo, el organismo autonómico defiende que algunos de los trabajos pendientes, como el bombeo de la Praza do Concello y de Fefiñáns, “dependen de que o Concello realice de xeito previo traballos nas instalacións eléctricas municipais que son da súa responsabilidade e indispensables para poder avanzar nas obras”.



Por ello, añade la Xunta, sería “bo que o Concello aborde xa as actuacións que ten pendentes neses bombeos para que a finalización do conxunto das actuacións proxectadas por Augas de Galicia non se vexa condicionada polos propios avances da entidade local” y que se puedan cumplir los plazos previstos inicialmente, que marcaban su ejecución para el mes de marzo, algo complejo al haber apenas completado el 60% del conjunto de la actuación, según los datos ofrecidos por el departamento de Medio Ambiente.



En cuanto a los trabajos previos que debe llevar a cabo el Concello para el avance de la actuación, el edil de Obras, José Ramón Abal, confirmó que se tratan de unas instalaciones eléctricas en las estaciones de bombeo de la Praza do Concello y en el entorno de la Ribeira de Fefiñáns. Una actuación para la que ya cuenta con todas las autorizaciones sectoriales precisas, por lo que se prevé que se contrate en breve para poder iniciar los trabajos en el menor tiempo posible.



Redes separativas

El objetivo principal es incrementar la red separativa del centro urbano con la instalación de unos tres kilómetros de nuevas tuberías y la reconversión de tramos existentes. Actualmente, el sistema es fundamentalmente unitario, es decir, mezcla pluviales y fecales, lo cual, cuando llueve, provoca la indebida entrada de una importante cantidad de aguas en el sistema de saneamiento generando un caudal inasumible por los bombeos y produciendo “frecuentes” vertidos al medio sin tratar.



La inversión asciende a 1,6 millones de euros y el 80% se financia con fondos europeos Feder. Una vez concluidas las obras del casco urbano, en su fase final, concluirán en la zona de Castrelo.