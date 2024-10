El bipartito de A Illa urge acciones a Augas: Reunión desde el BNG y respuesta desde el PSOE

El bipartito de A Illa incrementa la presión sobre Augas de Galicia para que la Xunta tome parte en la financiación de la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR). El BNG ha pedido una “reunión urxente” con la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. Desde el PSOE piden a Augas que concreten cuánta financiación están finalmente dispuestos a asumir en la mejora de redes de saneamiento en el municipio.



Desde el Bloque, el teniente de alcalde Manuel Suárez adelanta que “imos propoñerlle que asinen unha addenda ao convenio no que se recolla a súa colaboración tal como aconteceu non hai moitas semanas en outros concellos”.



“Augas de Galicia non se pode escudar en que a EDAR da Arousa é de interese xeral para non participar no seu financiamento”. “Temos o exemplo da EDAR de Ribeira, que tamén foi declarada de interese xeral e na que Augas de Galicia participou no seu financiamento xunto co Estado sin supoñer desembolso algún para o Concello. Ou o convenio asinado recentemente con Santiago de Compostela onde Aguas de Galicia vai aportar 11 millóns de euros á construción dunha nova EDAR declarada tamén de interese xeral”.



Para el nacionalista es claro, pues, que “se Augas de Galicia participou e participa no financiamento de depuradoras de interese xeral”, “é xusto que tamén o faga coa da Arousa”.



También indica que A Illa “esixe o mesmo trato” de Augas que aplicaría en otros municipios para el caso de la mejora de redes de saneamiento.



El otro socio de gobierno es coincidente y, de hecho, han ido a varias reuniones conjuntas intentando arrancar un compromiso autonómico. El alcalde, el socialista Luis Arosa, recuerda que desde su ejecutivo se solicitó ya en anteriores ocasiones una reunión. Desveló, además, que hace meses se habló de un proyecto de mejora de las redes de saneamiento en el entorno de la EDAR “por importe de 1,3 millóns de euros”, aunque “a condición de Augas era que o Concello asumise unha porcentaxe”. “Iso no se lle aplica a outros concellos, pero é que nin sequera nos concretaron que porcentaxe sería, polo que nin sequera podemos estudalo ou darlle resposta”. Tras el paso de los meses, Arosa telefoneó antes del verano insistiendo en una concreción que, a día de ayer, no se había producido.