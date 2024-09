El BNG denuncia “o verán máis caótico de Sanxenxo” y lo achaca a la gestión del gobierno local

“O verán de 2024 será lembrado como un dos máis caóticos dos últimos anos”. Así lo sostiene el BNG de Sanxenxo, que lo achaca a la “nefasta xestión e a política de cemento de Telmo Martín”. En este sentido, el portavoz nacionalista, Fran Leiro, pone de ejemplo “a falta de estacionamientos no centro de e nas proximidades, a situación de insalubridade rexistrada en diferentes puntos das parroquias pola insuficiencia de frecuencias da recollida do lixo, o abandono do rural ou o colapso do tráfico, sen apenas dispositivos de seguridade habilitados”, explica.



Según la versión de los nacionalistas, “non estamos falando de situacións puntuais dunha data en concreto, senón dunha constante desde xuño ata setembro” y pone el énfasis en el funcionamiento del servicio de recogida de basura, generando “unha situación de insalubridade e unha imaxe de abandono impropia dun concello como Sanxenxo”, aseguran. Asimismo, denuncian el “abandono” del rural tras reducir el número de actividades del programa estival en las parroquias.



Otro de los puntos crítico en la temporada estival es el tráfico. En este sentido, Leiro advierte que a parte de la falta de estacionamiento se suma la falta de dispositivos especiales para controlar el tráfico, produciéndose retenciones y el colapso de la circulación en varios lugares, siendo especialmente conflictivo, según señala el nacionalista, el punto en el que se encuentra el nuevo semáforo de la Rúa Progreso.



“Fracaso” de la lanzadera

En esta línea, la formación considera un “fracaso” la lanzadera de transporte público entre el polígono de Nantes y el centro, ya que asegura que la explanada habilitada para aparcar vehículos en el parque empresarial “ficou baleira practicamente durante todo o verán”.