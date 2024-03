El BNG detona en el Pleno de Meaño el paso de Veciños al PP y la moción de censura en la Mancomunidade

Las aguas bajaron revueltas ayer en el Pleno de Meaño, en el que salieron a debate muchas de las cuestiones políticas conocidas en los últimos meses pero que, latentes, aún no habían llegado a la arena municipal.



La integración del alcalde y de su partido de Veciños de Meaño en el PP y la moción de censura que, con apoyo de Meaño Independiente (MI), tumbó al PSOE y aupó al Partido Popular al frente de la Mancomunidade do Salnés, resonaron ayer como una detonación en la primera intervención de la portavoz del BNG, Rosana Domínguez. El que iba a ser un Pleno extraordinario para descartar las alegaciones a los presupuestos municipales, se convirtió en fuego cruzado por estos otros motivos. Se materializó, incluso, la renuncia de Suso Sueiro del ejercicio de la portavocía del PP en la Corporación. El edil asumió su nuevo papel: Al unísono dentro del equipo del regidor, Carlos Viéitez.

“Falta de ética política”

Rosana Domínguez comenzó su intervención granjeándose la incomodidad a ambos lados: “O BNG deixa claro que despois dos últimos acontecementos é a única formación política que representa á oposición nesta Corporación”. “Nos últimos meses vimos como Veciños de Meaño e Meaño Independente se uniron” para apoyar la moción de censura en el ente comarcal. El alcalde, Carlos Viéitez, la interpeló en varias ocasiones pidiéndole que centrase su intervención en el punto del orden del día, el presupuestario. Pero la nacionalista continuó describiendo que “tamén vimos como o alcalde e o seu equipo volveu ás filas do PP”. Una operación que “para o BNG, carece de ética política, porque vostede presentouse como partido independente ás eleccións municipais”. “O esperpento é tal que volveron ao PP, pero teñen aquí na oposición a un concelleiro do seu propio partido”, en alusión al, formalmente, único concejal del PP que concurrió dentro de estas siglas a las elecciones, Suso Sueiro.

Voz única

Aunque el regidor consiguió a continuación reconducir el debate al punto, al dar turno de palabra a Sueiro, como único edil formalmente del grupo popular, el conservador evidenció el nuevo escenario: “A miña situación na Corporación cambiou. É por todos sabido que é diferente, independentemente de que a Corporación segue a estar formada por catro partidos (Veciños, MI, PP y BNG), coido que non sería lóxico manter dúas portavocías, porque a nivel público imos formar parte do mesmo equipo”, razonó. Por ello, “eu hoxe coido que non debo falar como facía habitualmente”, renunciando de facto a ejercer la portavocía popular y anunciando que “vou apoiar a votación do PP”.

Aspérez estalla contra las críticas nacionalistas: “Que eu cobre? Será un acordo do Pleno. Que non cobre? Xa veremos”



Mientras Domínguez asentía esa intervención, que no hizo sino subrayar la suya anterior, tomó la palabra por MI Cristina Castro, que entró, “por alusións”, a confrontar directamente con la nacionalista. “Entendo que o BNG trae impostos doutros lugares discursos e dogmas que non están en Meaño”. Así comenzó, para reafimar acto seguido la condición de independiente de su grupo y sus integrantes. “Somos concelleiros independentes”; “que incumpren os acordos que firman”, remachó desde el Bloque Domínguez, ya en un cara a cara. Se hablaba del pacto firmado por MI con el PSOE para investir presidenta comarcal a la alcaldesa socialista de Meis, Marta Giráldez, quien cayó posteriormente por la moción de censura que también apoyó MI. “Os primeiros que incumpriron foron outros, non nós”, defendió Castro, aludiendo a que Giráldez nunca nombró vicepresidente a Aspérez, uno de los acuerdos incluidos en el pacto. Un nonato nombramiento en cuyo bloqueo jugó un papel activo y determinante, justamente, el BNG.

Entró más tarde al debate el líder de MI, José Aspérez, actor clave en el conflicto, que defendió su papel: “Eu votei por Marta Giráldez e sábese o resto o que pasou”. Replicó Domínguez: “Que poñía o acordo?”. “Que había que votar a Marta Giráldez”, respondió Aspérez. “E que foi o que pasou? Que vostede incumpriu o acordo cando quixo”, sentenció la nacionalista.



La afirmación exasperó al independiente y se entró en más reproches a dos bandas, en el que la edil del Bloque llegó a formular el que se tiene por próximo movimiento: la posible asignación económica comarcal en favor de Aspérez, en su calidad de delegado de turismo. “Vai recibir o primeiro soldo da historia da Mancomunidade”, espetó la nacionalista, una afirmación inexacta que permitió desviar el tiro hacia lo evidente: “Non, o primeiro soldo da historia da Mancomunidade recibiuno o señor alcalde Jorge Domínguez, unha institución neste Concello”, atajó el líder de MI. Para añadir: “Que eu sepa, non estou cobrando un salario. Que o cobre? Será un acordo do Pleno: Que non o cobre? Xa veremos”.



Por lo demás, el Pleno desestimó las alegaciones del sindicato CSIF a los presupuestos de 2024 y a la modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo. Lo hizo con el voto afirmativo de Veciños y PP y con los negativos de MI y BNG, quienes lamentaron que no se tuvieran en cuenta mejoras para trabajadores y pidieron un mayor estándar de objetividad al aplicar la productividad.