El BNG estalla en el Pleno por el asilo: “O problema da Xunta é que non somos un goberno do PP”

La Corporación de Cambados celebró ayer un Pleno bastante tranquilo en lo referente a los asuntos municipales, exceptuando un rifirrafe entre la portavoz del PP y el concejal de gobierno del BNG por el asilo y que prácticamente dejó sin voz a Sabela Fole para sus siguientes intervenciones. Liso González verbalizó la desesperación que vive el cuatripartito para que la Xunta atienda a sus peticiones de reuniones para abordar el asunto y ante la insistencia de los populares de que “se fixeron moitas cousas mal”. “Que non nos collen o teléfono! O problema é que non somos un goberno do PP”, clamó el edil. De “boicot” lo calificó el alcalde socialista antes de enumerar las reuniones mantenidas con el asilo, departamentos de la Xunta sin poder de decisión, la Fundación Amancio Ortega y empresas –no interesadas– y la falta de contestación del presidente Rueda y la conselleira de Política Social.



La propuesta del gobierno local salió adelante con el voto a favor de PSOE, Somos y BNG y la abstención del PP y su socio de Pode, que pidió “un gran acordo de consenso en lugar de confrontacións”, apuntó José Ramón Abal Varela. Además, el grupo nacionalista aprovechó para hacer un llamamiento a la Iglesia: “Tanto que demanda caridade da sociedade, é o momento de que demostre a súa: que ceda o pazo á Xunta coa condición de que siga sendo residencia, e pública”, expuso González. El acuerdo plenario también recoge instar a las Hermanitas a que paralicen el proceso de venta y prioricen la función social sobre el precio de venta, que “non sexa tan avariciosa”, apuntó el concejal de Somos Tino Cordal.



Por otra parte, en este debate salió a la luz que, en junio de este año, el Ministerio de Hacienda “instou al Concello a tomar medidas de aumento dos ingresos” por el “incumprimento” del Período Medio de Pago a proveedores en el primer trimestre del año y la “tendencia de crecemento –de este– en máis dun 20 %”, leyó Fole de un informe de Tesourería.

Pode se alinea con el PP

Por unanimidad salió adelante la petición de desafectación de terrenos del dominio marítimo público terrestre. El cuatripartito justificó la inclusión del campo de fútbol de Castrelo, a pesar de que Costas ha dicho verbalmente que no lo concederá, porque “non imos ser nós os que desistamos, loitaremos ata o final. Que sexa Costas quen diga que non é legalizable”, explicó el regidor, con el beneplácito de sus socios de Somos y BNG.



No obstante, no faltaron los reproches del PP, sobre todo a Abal Varela “como concelleiro no 2018, cando se recibiu un requerimento para legalizalo e pedían uns poucos requisitos –que leyó–, pero non se fixo nada e agoran lanzan esta cortina de fume, sabendo que non ten viabilidade”, expuso su portavoz. El edil de Pode no replicó esta cuestión, pero, en parte, se alineó con Fole al pedir a sus socios “non xerar falsas expectativas” al Beiramar CF –asistieron algunos de sus miembros– y “centrarse na nova ubicación porque o trámite non vai tardar menos dun ano e sería unha perda de tempo”.



Todos los grupos también apoyaron un escrito leído por la Asociación de Mexilloeiros San Sadurniño a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se canaliza a través de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA). Esta busca una modificación de la Lei de Pesca de Galicia, que aumente la protección de las formas tradicionales de pesca, acuicultura y marisqueo en la Comunidad Autónoma, frente a las amenazas que suponen tanto la minería como, todavía con mayor preocupación, la introducción de instalaciones eólicas marinas.