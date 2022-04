El BNG de O Grove defiende la presencia de autocaravanas y pide al Concello que facilite su pernoctación

El BNG de O Grove sale en defensa de los usuarios de autocaravanas y presenta una moción para su debate en el próximo Pleno en el que pide al Concello que habilite plazas específicas de estacionamiento y pernocta para “vehículos vivenda” así como instalar un punto de vaciado de aguas grises y negras, y otro de recarga de agua potable para dar servicio a las autocaravanas que llegan al municipio. Además, pide la retirada de inmediato de la señal entre el mercado y la casa de la tercera edad que prohibe el acceso de estos vehículos y que se intensifique la vigilancia para controlar el cumplimiento de las normas.





Desde la formación que lidera David Torres, son conscientes de este fenómeno turístico, y aunque aseguran que “non seremos nós os que se opoñan a tomar medidas ante o incrumprimento das normativas coa finalidade de preservar as nosas paisaxes” consideran que “ hai que traballar ditos problemas para atopar solucións non discriminatorias, e estas solucións deben encouzarse a través da oferta de alternativas para os usuarios prexudicados”.





“Cremos que xa é hora de deixar a estigmatización do colectivo autocaravanista de lado e comezar a camiñar cara a evolución e a prestación de servizos”. Expulsar a los autocaravanistas o eliminar las pernoctas, tendría como consecuencia, aseguran, una pérdida de ingresos en los negocios locales, además, de la “mala imaxe como vila turística que se reproducirá por toda a xeografía galega e española”. En este sentido, asegura Torres, “non nos gustaría que suceda o mesmo que xa puidemos comprobar anos atrás, cando todo o colectivo autocaravanista pedía aos seus compañeiros explicitamente que non viñeran a visitar O Grove”, Por ello, insisten, “prohibir é a solución fácil pero non a máis axeitada. É de xustiza ofrecer alternativas de uso, axudar a desenvolver a actividade e intensificar a vixilancia para facer cumplir as normas”.





Esta petición llega tras las quejas de la asociación Empresarios Grovenses de Bens e Servicios, Emgrobes, que estos días manifestaba que "sigue siendo necesario regular las autocaravanas, ya que si descontrol sigue generando problemas en algunas zonas de especial protección, como Con Negro y A Lanzada".