El BNG presenta más de 200 firmas y alega la subida del IBI y de la basura en Meis

El BNG de Meis ha presentado alegaciones a la subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y del servicio de recogida de basura, que se oficializó en Pleno en noviembre. Además, los nacionalistas presentaron en el Consistorio “máis de 200 firmas” contra estos incrementos.



“Esta subida está inxustificada, pois non vén debida a unha mellor prestación de servizos para os veciños”, argumenta el grupo opositor. “Esta modificación consiste nunha subida do imposto dun tipo do 0,4 % ao 0,5 %, o que supón unha subida do 20 %, converténdose nun dos concellos que máis alto ten este imposto con respecto aos da súa contorna”.



La basura, por su parte, “vai encarecer o recibo”, estiman, “en mais doutro 20 %, pasando de pagar no núcleo urbano de 78 a 95 euros e no resto do concello de 76 a 90. Tamén se incrementa a taxa para as industrias cárnicas ou de elaboración de peixes, naves industriais e adegas, pasando de pagar 660 euros a 800 euros”.



Responsabilizan del incremento a la “mala xestión” y “malas decisións” políticas, entre ellas, “a xestión nefasta que se levou a cabo para a compra da Casa de Parga, sendo estas agora as consecuencias que pretenden que paguen todos” los vecinos.



La propuesta

El Bloque aspira a que se elimine las subidas aprobadas y que la ordenanza del IBI solo se modifique para introducir bonificaciones hasta ahora no contempladas, “como é a bonificación de até o 95 % na cota íntegra do imposto para os bens inmobles de uso residencial destinados a aluguer de vivenda con renda limitada por unha norma xurídica”, para favorecer el alquiler, entre otras.