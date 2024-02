El BNG promete hacer público el asilo cambadés si gobierna la Xunta

El mantenimiento de plazas geriátricas en el asilo cambadés, en el pazo de Montesacro, pero convertido en una “residencia pública”, fue uno de los compromisos que el BNG asumió hoy con el electorado si los nacionalistas consiguen gobernar la Xunta.



El Bloque celebró este domingo un mitin en el salón José Peña en el que, además de esta promesa, reafirmaron otras para la comarca en caso de contar con los apoyos necesarios en las autonómicas. Así, comprometieron también “rexeneración da Ría, mellora da sanidade e aposta polo comercio local”, entre otros frentes.



En el acto participaron el cabeza de lista del BNG por Pontevedra, Luís Bará, así como la candidata por la comarca, Montse Prado, y el portavoz municipal y miembro del gobierno local, Liso González.



Prado habló sobre sanidad, asegurando que en esta comarca está “esnaquizada”, “sendo a área sanitaria o quilómetro cero da desfeita xeral no país”, valoraron los nacionalista.



La candidata comarcal también se refirió a los servicios sociales y destacó que la Xunta del PP no creó ni una sola plaza pública de residencias de mayores, poniendo sobre la mesa el compromiso del BNG de comprar el Pazo de Montesacro para convertir en públicas sus plazas residenciales, cuyo futuro sigue actualmente en el aire.



“O 18F hai que decidir se poñer na Xunta un goberno do BNG para a maioría social ou seguir cun PP que goberna en coalición coas empresas do IBEX e as portas xiratorias”, declaró Bará en su intervención.