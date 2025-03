El BNG se queda en el cuatripartito pero afea los modos de José Ramón Abal

El BNG de Cambados se queda en el cuatripartito. Tras días meditando la situación, con diálogo tanto con su Consello Local como Comarcal y tras las reuniones de la comisión del pacto de gobierno, los nacionalistas oficializan hoy la decisión. Están convencidos de que “o actual goberno cuatripartito é neste momento a mellor opción para Cambados”.

“As prácticas de Abal son doutro tempo. Nós, nas súas áreas, actuariamos con igualdade de trato”



Eso sí, no ocultan su malestar con uno de sus socios, Cambados Pode, quizás el verso más suelto en ambas etapas del gobierno a cuatro. “Lamentamos as declaracións discordantes de José Ramón Abal, que non acaba de asumir os seus límites competenciais, organizativos, e financieiros”, declaran. “Evidentemente, as súas prácticas son propias doutros tempos, e se as áreas que xestiona fosen asumidas polo BNG actuaríamos coa planificación, limpeza, e igualdade de trato que nos caracteriza en calquera goberno no que participamos”.



Críticas también al PP

También hay críticas al Partido Popular, aunque estas no suponen desgaste alguno para los socios, al tratarse de la formación opositora. “Cal é o seu proxecto para Cambados?”, cuestionan. “O seu apoio a proxectos lesivos para o noso tecido económico, como a Mina de Touro ou Altri?”, añaden. “A súa incapacidade para xestionar unha residencia pública xa non no concello, senón na comarca?”. “A súa falta de concreción sobre o que faría en caso de estar gobernando e as críticas carentes de alternativas evidencian que seguen a ser o mesmo Partido Popular sen ideas, sen proxecto, apoiado en base a propaganda, que levou ao Concello de Cambados ao estancamento do que outros intentamos recuperalo”, arremeten. “Como é habitual, o PP apenas é quen de disimular a rabia que lle xera non controlar Cambados; e así seguirá mentras dependa do BNG”, reafirman en su voluntad de no dejar caer el gobierno de coalición.

“Toda a actividade do Bloque está orientada a que sexa un goberno cohesionado e que funcione”



Es más, defienden firmemente su continuidad: “Toda a actividade do BNG está orientada a que sexa un goberno cohesionado, organizado e que funcione como é debido. As nosas propostas son e serán nesa liña”.



En cuanto a su papel en este ejecutivo, “estamos máis ca satisfeitos coa actividade que estamos a desenvolver nas nosas áreas, satisfacción que tamén nos traslada a veciñanza”, afirman. “Nalgunhas, nomeadamente en Patrimonio, atopámonos ao chegar cunha situación de parálise e abandono, que conseguimos reverter en menos da metade do mandato”, destacan en el comunicado hecho público hoy.