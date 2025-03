El BNG replica que en los últimos años el PP “duplicou” el recibo de la gestión de la depuradora de A Illa

El BNG de A Illa salió al paso ayer en sus redes de la reciente publicación en las del Partido Popular de una crítica sobre la prórroga del contrato del agua para financiar parte del coste de la nueva depuradora.

Los nacionalistas acusan a la administración popular en la Xunta de haber duplicado “nos últimos anos” el “recibo da auga dos veciños”, además de gravar con “50.000 euros anuais ao Concello da Arousa pola xestión da EDAR de Testos”.



“Case a metade do que pagamos os veciños nos recibos da auga son dous impostos que instaurou a Xunta de Galicia do Partido Popular”, indican desde el Bloque. “O canon da auga implantouno o PP no 2012 e o canon de depuradoras no 2022”.



Además, indican desde el grupo nacionalista el ejecutivo local que “a maiores destes dous canons, desde o ano 2022 a Xunta de Galicia tamén lle cobra ao noso concello o canon da choiva, arredor dos 50.000 euros pola xestión da depuradora ao ano, e que saen dos fondos municipais”, lamentan.