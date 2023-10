El BNG de Sanxenxo denuncia el deterioro del pabellón del CEIP A Florida y pedirá en el Pleno su reforma integral

El grupo municipal del BNG denuncia la “precaria situación” del pabellón deportivo del CEIP A Florida, tras las quejas recibidas por parte de las familias de los alumnos y otros usuarios sobre las “constantes filtraciones de auga” y problemas de humedad que se suceden “cada vez que chega o mal tempo”.

El portavoz nacionalista, Fran Leiro, advierte de que "durante os últimos días, foron aparecendo pozas en diferentes puntos da pista, a cal, coa condensación, se volve moi esvaradía, polo que xa se teñen rexistrado varias caídas", además de la inutilización de parte de las gradas.

Leiro tilda de "tercermundista" el estado del pabellón, uno de los más antiguos de la comarca, y señala como responsable al alcalde, Telmo Martín, por su “inacción”. "As usuarias e usuarios non están a denunciar nada novo. Este problema lévano padecendo xeracións de estudantes así que empeza a chover, pero o señor Martín non dá movido un dedo por buscarlle solución", lamentó el portavoz del grupo de la oposición.



Otras deficiencias a las que alude el BNG tienen a ver con la ausencia de trabajos de limpieza de los canales exteriores y con la situación del Camino Seguro de acceso, "totalmente á intemperie". "Hai uns días, o señor Martín gabábase da reforma executada no pavillón de Baltar, sen dúbida, unha obra moi necesaria. Pero a obriga dun alcalde é velar por que todas as instalacións deportivas cumpran cunhas condicións mínimas de uso seguro. Desgraciadamente, parece que a comunidade escolar do CEIP A Florida maila parroquia de Padriñán por enteiro non resultan unha prioridade para o Goberno do PP", concluye Fran Leiro.

Además, avanza que su grupo político va a presentar una moción en el próximo Pleno ordinario con el fin de exigir la mejora integral de las instalaciones y reclamar la implicación de la Xunta y la Consellería de Educación.