El BNG de Sanxenxo denuncia "insalubridade" en la villa por falta de contenedores y poca frecuencia de recogida

El BNG de Sanxenxo denuncia que la villa se encuentra en una situación "preocupante de insalubridade" debido a un número insuficiente de contenedores y una frecuencia de recogida, en muchos casos, insuficiente. Esta acusación, indican los nacionalistas, llega, una vez más, después de que numerosos vecinos del municipio les trasladasen sus críticas y su enfado por la imagen que transmiten los contenedores de basura llenos.

El portavoz del BNG, Fran Leiro, señala que la situación non es "nin moito menos puntual" y es algo, indica, que desde el grupo nacionalista de Sanxenxo lo llevan advirtiendo desde el inicio del verano. "Atopámonos con malos cheiros e unha estampa de insalubridade que dista moito das falsas imaxes de seriedade e limpieza que o serñor Martín pretende vender ao resto do mundo", advierte Leiro.

Imagen de los contenedores denunciada por el BNG de Sanxenxo | CEDIDA

Los nacionalistas señalan que esta situación no se vive únicamente en una parroquia o zona, si no que inmediaciones como los puertos de Sanxenxo y Portonovo, y zonas como Palacios, Noalla o Nantes, padecen este problema desde finales del mes de junio.

"Non é un problema dos operarios, senón da falta de previsión do señor Telmo Martín, ao que tanto lle gusta o autobombo e autodefinirse como un bo xestor cando e todo o contrario", critica el portavoz del BNG. Así, Leiro responsabiliza directamente al alcalde de Sanxenxo de que comerciantes, hosteleros, vecinos y turistas, no dispongan de colectores suficientes para poder depositar la basura, "polo que en moitas zonas hai que convivir con feísmo e unha insalubridade impropia dun concello como Sanxenxo".

Según el grupo del BNG, estos problemas vienen derivados de una "pésima xestión da recollida do lixo" lo que pare ellos evidencia, "unha vez máis" la "inacción permanente do Goberno municipal de Telmo Martín" que, indican, está protagonizando "un dos peores veráns dos últimos anos".