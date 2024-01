El BNG de Sanxenxo organiza una nueva charla informativa en Dorrón sobre el “decretazo” de los vados

El grupo municipal del BNG de Sanxenxo organiza este viernes una nueva reunión informativa sobre el “decretazo” del cobro de los vados no solicitados con carácter retroactivo desde 2020.



“Este afán recadatorio non acaba aí, xa que a pretensión do PP é aprobar unha nova ordenanza que sirva para sacar cartos á veciñanza e, deste xeito, poder pagar a política de cemento do señor Martín”, advierte el portavoz, Fran Leiro.



La reunión será este viernes 19 de enero a las 21 horas en la Casa da Cultura de Dorrón, en el lugar de A Granxa y está prevista la participación del abogado especializo Miguel Vieito que, además de resolver dudas que surjan en el encuentro, aportará información sobre la nueva ordenanza que “o único que busca é recadar cartos”, aseguran.



Pese a que el concello anunció la paralización del proceso de cobro y en las últimas semanas cesó el envió de las cartas de cobro del ORAL, desde el BNG inciden en que esa medida “só é temporal, á espera de que se aprobe a nova ordenanza, que terá a mesma vontade de sacar cartos á veciñanza”, avisa Fran Leiro.