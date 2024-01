El BNG de Sanxenxo reitera el “afán recadatorio” de la nueva ordenanza de vados con sanciones de hasta 3.000 euros

El grupo municipal del BNG de Sanxenxo denuncia el “afán de recadación e intimidación” de la nueva ordenanza de los vados propuesta por el PP de Telmo Martín que pretendería aprobar “co único fin de recadar cartos para custear a súa política de cemento".

Para el portavoz nacionalista, Fran Leiro, “o borrador establece unha serie de puntos moi preocupantes" como el apartado de sanciones para los vecinos que dispongan de una salida de vehículos a la vía pública y que no soliciten el vado, que se enfrentarían a sanciones “moi duras” de hasta 3.000 euros “co único propósito de intimidar á cidadanía para que empecen a pagar este imposto e baleirar os petos dos veciños”.



Leiro también carga contra la manera de proceder del gobierno local a la hora de tramitar este reglamento que el Concello paralizó recientemente ante las crecientes quejas de los vecinos afectados.



"A exposición pública deste documento fíxose a finais do mes de xullo, en plena tempada estival, polo que a xente non tivo constancia e non puido presentar reclamacións ou apelacións de ningún tipo", afirma el portavoz, que ve en esta maniobra "o habitual modus operandi do señor Martín", sentencia.



Por ello, el BNG se compromete a seguir impulsando iniciativas y acciones encaminadas a informar a la ciudadanía sobre lo que consideran, un “decretazo do PP”, y organizará en los próximos días un nuevo encuentro con un abogado especializado en el tema como la celebrada en Noalla el pasado mes de diciembre.