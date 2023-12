El BNG de Sanxenxo reitera sus quejas por el cobro de vados e inicia acciones para frenar la orden del Concello

El BNG mantiene sus críticas sobre lo que considera un “decretazo” por parte del gobierno de Telmo Martín en relación al cobro de la taxa de vados con carácter retroactivo a vecinos que tienen entrada y salida de sus viviendas a la vía pública pero que no habrían solicitado dicho permiso. Una medida que “deixa en evidencia o afán recadatorio do Partido Popular” señala en BNG.

Por ello, la formación nacionalista liderada por Fran Leiro organiza para este viernes una charla informativa en la que un abogado resolverá las dudas de los asistentes. Será a las 20 horas en la Casa Forestal As Canteiras en Noalla.



Así, el abogado y concejal del BNG en Outeiro de Rei, Miguel Vieiro Villar, atenderá a los afectados e informará sobre la ordenanza del año 1999 que “o señor Martín está a incumprir a través dunha manobra recadatoria que afecta directamente ao peto dun gran número de veciños e veciñas”, asegura Leiro. El objetivo de esta charla también es “achegar información aos afectados e afectadas, para que saiban que xestións poden realizar para alegar e procurar non ter que facer fronte a pagos que se remontan a principios de 2020 e que supoñen, de facto, a creación dun novo imposto por parte do Partido Popular e de Telmo Martín”.



Los nacionalistas se hacen eco de las quejas durante las últimas semanas de vecinos y vecinas del municipio que recibieron una carta del ORAL a través de la cual se les insta al pago, con carácter retroactivo desde enero de 2020, de la tasa de vado. La misiva habla de un plazo de 10 días para asumir este coste por parte de gente que nunca solicitó una licencia de vado. El BNG incide en que esta forma de proceder del gobierno local de Sanxenxo está generando un gran malestar entre el vecindario por lo que no descarta continuar impulsando más iniciativas que sirvan para tratar de poner freno “á política recadatoria dun alcalde que prometeu baixar impostos durante a campaña electoral e que agora, ademais de subilos aplica unha ordenanza deste xeito sen precedentes”.

Respuesta a las acusaciones

De este modo, Fran Leiro responde a las declaraciones del ejecutivo de Telmo Martín quién acusó al portavoz nacionalista de “mentir” y advierte el “nerviosismo” del regidor, señalando que “a única persoa que minte e manipula é el. A súa política de cemento levouno a subir o IBI e o imposto de vehículos cando dixo que ía baixar impostos, e a subirse o soldo en preto dun 20 %, mentres sangra o peto dos veciños e veciñas de Sanxenxo sen ningún tipo de rubor”, concluye Fran Leiro.