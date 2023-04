El BNG vilanovés lleva a David Falcón de dos y a Paula Piñeiro de número tres

La candidatura del BNG en Vilanova, que lidera en su vuelta a la política activa la exconcejala Carmela Alfonso Leiro, lleva de número dos a David Falcón Cores y como número tres a Paula Piñeiro Conde.



La candidatura se completa, del número cuatro en adelante y por orden, con Edelmiro Tourís Diz, Sara Nogueira Baulde, Manuel Bemposta Porto, María Esperanza Fernández García, Jorge Deaño Pérez, Celina Rivas Fernández, María Manuela Portas Rodiño, Juan Luis Nogueira Moure, María Mercedes Morrazo Fernández, Edelmira Rebollido Cores, Fernando Romero Bóveda, Ester Campoamor Fernández, Amanda Jara Pazos Portas, Sergio Manuel Rosales López.

Regreso a primer plano

El BNG trabajó hasta casi el último momento para completar la lista, que liderará Carmela Alfonso, quien ya había sido alcaldable nacionalista en dos ocasiones, hasta 2015. Fue portavoz del Bloque en la Corporación en aquel periodo, dando paso ese año a Paula Villanueva y en 2019 a Noelia Valle, figurando en su lista en el puesto siete.



Ahora, Alfonso Leiro regresa a primera línea animada porque el proyecto “incorpora xente moza” que, no obstante, “síntese moi nova e non se atreve a ser cabeza de lista”: Por eso, da el paso para “manter abertas as portas do BNG, que é a casa de todos”. Teme un periodo “máis duro” porque “o ‘Duranismo’ elévase ao cadrado”, con PP y Renova.