Bronca entre PP y PSOE en una comparecencia en la que Durán pide la dimisión de Vales por tener "causa judicial abierta por corrupción"

Bronca y tensión esta mañana en la Casa Consistorial de Vilanova entre PP y PSOE. El alcalde y candidato popular, Gonzalo Durán, convocó una rueda de prensa en el salón de Plenos con el anuncio de "petición de dimisión" de la candidata socialista, María José Vales. El responsable de campaña del PSOE, Jorge María López, y la secretaria general de la agrupación socialista local, Sheila Ferreira, se presentaron en el salón para "escoitar" la comparecencia sobre su alcaldable y entonces se produjo el encontronazo.

Durán acusa a los socialistas de ser unos "matones". "Nos han ocupado el salón de Plenos", "para que no hiciéramos un acto político, que era dar una rueda de prensa". López y Ferreira defienden que "solo queremos escoitar" y que el salón de Plenos es un "espazo público", afeando que los populares lo eligieran para un acto de marcado cariz de partido. Además, lamentan que la Policía Local estuviera en el salón, preguntando a los agentes "se é habitual que a Policía estea nunha rolda de prensa".

Durán afirmó que declinó "ejercer mi autoridad", ya que, como alcalde, hubiera podido ordenar el desalojo "por la fuerza" de los socialistas. En su lugar, trasladó la comparecencia al despacho de la Alcaldía, advirtiendo a los socialistas que allí no podrían estar.

Supuesta causa contra la socialista

Efectivamente, los integrantes del PSOE se quedaron de puerta afuera mientas el alcalde y miembros de su equipo comunicaron a la prensa el motivo de la comparecencia: La petición de dimisión de la candidata socialista, al señalar que "María José Vales tiene una causa judicial abierta", "por corrupción, además".

Durán no reveló el fondo de la causa. Si el viernes Vales no ha dimitido o el PSOE tomado medidas, entonces "lo diremos con pelos y señales". Aseguró, eso sí, que los denunciantes no fueron del PP. Sostienen, además, que el código ético del PSOE obligaría la dimisión si se confirma una imputación, por lo que piden explicaciones y actuaciones al PSOE provincial y al autonómico.

Curados de espanto

Desde el PSOE aseguran desconocer que exista tal causa, indicando que ni la propia María Vales lo conoce o ha sido notificada. Les resulta llamativo que "Durán o sepa antes que a propia interesada". Eso sí, dicen estar curados de espanto, asegurando que "en 2019, a Javier Dios" (candidato socialista entonces) "lo denunciaron por estafa a una compañía de seguros, en campaña, y la causa quedó sobreseída en unas semanas". "Agora tentan difamar a María José Vales".

Así pues, "María José ten todo o noso aval", "poñemos a man no lume por ela", valoró hoy su también número dos, Sheila Ferreira.



Ambos se tildan de antidemócratas

Al hilo de lo acontecido esta mañana en el Ayuntamiento, ambas fuerzas se cruzaron mensajes tildándose de antidemócratas. Los populares a los socialistas, por "venir a prohibirnos hablar, a fiscalizar lo que hablamos, ¿pero esto qué es?". "A ver si no van a venir sus amigos de Bildu ya aquí a amenazarnos de otra forma", espetó Durán.

Los socialistas, al PP, porque "semella que tentan amedrentarnos" con la presencia policial en un acto sobre ellos en un espacio público y municipal. "Fomos de forma moi educada, pódeselle preguntar á Policía. O único que queriamos era saber o que se ía dicir da nosa candidata. Dixémosllo alí ao alcalde, que só iamos escoitar. Escoitar é democracia, pero Gonzalo Durán ten alerxia a escoitar". Se mostraron sorprendidos "polo gran nerviosismo" de los miembros del PP esta mañana.

El alcalde, ya a puerta cerrada en su despacho, insistió en el mensaje contra el PSOE. "¿Por qué vinieron a reventar la rueda de prensa? De amenazas en los últimos años estoy ya harto, ya me han hecho de todo".