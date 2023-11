Bronca en Vilanova por la ley del solo sí es sí y por tensas acusaciones de “falta de respeto” entre ediles

El Pleno de anoche en Vilanova bien podría haberse mirado en el espejo del Congreso. La bronca política dio paso a acusaciones de “faltas de respeto” entre PSOE y PP en medio de un cruce de reproches de elevada tensión, como hacía tiempo que no acontecía en el salón de sesiones. Momentos antes, una moción que había derivado en un debate casi partidista de la ley del solo sí es sí ya había caldeado los ánimos, aunque entonces sin llegar al mismo nivel de decibelios.



El Pleno apenas incluía contenido de alcance, más allá de las mociones y de una mutación demanial para autorizar a la Mancomunidade a instalar dos puntos de recarga de vehículos eléctricos en la Praza do Cabo. Fue en el turno de ruegos y preguntas donde se alcanzó el clímax.



En el PSOE, María José Vales preguntó al ejecutivo si el Concello había recurrido la denegación de una ayuda provincial. Ahí empezó el primer lance, entre la socialista y el popular Javier Tourís, a quien más o menos entre líneas la socialista acusó de votar en la institución provincial contra los intereses el Concello. El tira y afloja no fue a más porque el alcalde, Gonzalo Durán, lo atajó ciñendo el asunto y exigiendo una respuesta concisa. Tourís respondió a Vales que aquella denegación de la ayuda a Vilanova “está recurrida”. “Espero que o Concello gañe e se demostre que o goberno anterior sectario do PSOE e do BNG fíxolle un gran prexuízo a Vilanova”, arremetió. “Vos seriades incapaces de votar en contra da vosa propia formación e nós acabamos de denunciar, a semana pasada, á Deputación que goberna o noso propio partido”.



La sentencia de Tourís fue aplaudida, pausada, sonora y solitariamente, por un compañero de partido, José Manuel Rellán, que se sienta al lado de Vales. Y a su vecina en la mesa no le hizo gracia. Vales consideró que aquello había sido una “falta de respecto”. “Levo aquí un montón de anos, para que este señor, que non sei nin como se chama...” arremetió. No había completado la frase y comenzó la réplica popular. Primero por el propio Rellán, que lejos de amilanarse, se encaró con la socialista: “Falteiche eu ao respecto?”. Se sumaron a la bronca los populares Nuria Morgade y Javier Tourís, con un “a ti el non che fixo nada!”, mientras Rellán repetía su aplauso a la cara de la socialista. “Iso non é insultar”, defendió el PP. Morgade fue más allá al cargar a su vez contra Vales: “Á mañá” —en comisión— “chamáchenos ti maleducados a todos aquí”, espetó, supuestamente porque los conservadores se habían levantado de la mesa mientras Vales todavía hablaba. Zanjó Durán el asunto afirmando que “no permito insultos ni vejaciones, pero el aplauso a las palabras de un compañero, que se da en todos los parlamentos, no es un insulto”.

Sí es sí



El otro pico del Pleno fue la moción del PSOE para ampliar las acciones en Vilanova con motivo del 25-N y en contra de la violencia de género. El PP dijo que votarían a favor si el PSOE añadía un solo punto, no carente de incomodidad para los socialistas: “Que incluades unha condena explícita a lei do só si é si, pola que 1.057 agresores sexuais quedaron na rúa”, remarcó Morgade.



Comenzó ahí un debate que volvía una y otra vez por los mismos derroteros: La exigencia del añadido por parte del PP y el argumento socialista de que la ley había sido ya enmendada. El bucle fue imposible de deshacer y se procedió a la votación. El PSOE se negó a aceptar la condición y el PP se abstuvo, junto a Renova, permitiendo así la aprobación de la moción pero, de nuevo, sin unanimidad en la causa.