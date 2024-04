El Cabanillas de Cambados cierra su 50 aniversario con un libro sobre su historia y la vida de la comunidad educativa

El IES Ramón Cabanillas ha cerrado los actos de celebración del 50 aniversario con la presentación de un libro conmemorativo en el que repasa su trayectoria y la programación especial para conmemorar la efeméride.



El centro ha editado 150 ejemplares de la publicación editada en la impresa Fidalgo y que presentó en sociedad el pasado martes, aprovechando que era el Día do Libro. Ha sido elaborada por la comisión organizadora creada para los actos del aniversario de este centro que, durante muchos años, fue el único instituto de referencia también para otras localidades de O Salnés.



En su primera parte recoge una breve historia de los comienzos, sobre cómo fue su puesta en marcha, las dificultades para conseguir los terrenos, las donaciones de los vecinos, las diferentes remodelaciones de las instalaciones, etc. Además de una mención a las actividades culturales, deportivas, artísticas... que “deron forma á vida no instituto durante estes 50 anos de historia” porque “cada unha contribuíu a enriquecer a experiencia educativa do noso alumnado, fomentando o crecemento persoal, a creatividade e o sentido de comunidade”, explicó su directora, Lorena Amarelle.



En la segunda parte se hace una recopilación de las actividades organizadas por la comisión y el profesorado durante el curso pasado y que fueron numerosas. Fueron desde charlas de antiguos alumnos hasta la creación de un corto y un documental que se llevaron premios y contaron con la colaboración de la comunidad.



Durante el acto de presentación, Amarelle entregó un detalle a los miembros de ese equipo “polo seu traballo e dedicación”. El acto terminó con el agradecimiento colectivo al profesorado alumnado y familias que constituyen la comunidad educativa y que “tanto se implicaron”.