Cacabelos pide la confianza del vecindario "para seguir avanzando": "O Grove non está para experimentos fallidos do pasado"

El PSOE de O Grove presentó esta tarde su candidatura para las elecciones municipales de mayo, a la que concurrirán con el actual regidor, José Cacabelos, a la cabeza, quién hizo un alegato en favor de la Atención Primaria y la salud pública. El acto tuvo lugar en la rúa Castelao y en su intervención, el alcaldable hizo balance de su mandato, de la que destacó su gestión frente al Covid-19 e hizo hincapié en el nuevo auditorio y la Escola de Música, así como de la primera mayoría absoluta de los socialistas en O Grove. Asimismo, destacó la compra del Colexio de Monxas como "a decisión políticas máis apoiada e máis agradecida polos veciños dende que estou na política".

Cacabelos aseguró que "O Grove non está para experimentos fallidos do pasado" y pidió la confianza del vecindario "para mirar cara o futuro", para lo que ofrece "feitos e equipo". En este sentido, el candidato señaló que "coa maioría faise máis" y subrayó " que un alcalde sen veciños que colaboren non é absolutamente nada".

Además de Cacabelos, el acto de presentación contó con la presencia de la presidente del PSdeG, Carmela Silva, y la alctual concejala de Cultura e Patrimonio, Noemí Outeda. En los diez primeros puestos acompañarán a Cacabelos María de los Ángeles Domínguez, Santiago Marcelino Meis, Noemí Outeda, Juan Ramón Outeda, María del Pilar Galiñanes, Juan Otero, Kito Parada, María López Prieto y Marta Domínguez.