Cacabelos replica al PP que "corresponde" a la Xunta cambiar la tubería de la red de O Bao

El alcalde meco, José Cacabelos, salió al paso de las declaraciones del grupo municipal del PP de O Grove, que culpaba al regidor de los problemas en la red de abastecimiento de agua del municipio cuando, tras la última rotura de la tubería, criticó a la Xunta, Diputación y Mancomunidade por no llevar a cabo la construcción de la nueva canalización. Cacabelos tachó los argumentos de Leiva como “falsos” e insistió en que la administración autonómica, a través del organismo Augas de Galicia, debe “facer as actuacións necesarias para garantir o abastecemento de auga a nivel xeral” dotando de “infraestruturas” a los concellos.



Por otra parte, el regidor destacó que se trata de una “incidencia supramunicipal” y que excede las competencias propias, ya que “a tubaxe que hai que cambiar non está no termo municipal”, sino que pasa por los concellos de Meaño —en el lugar de Dena— y en el de Sanxenxo —en Vilalonga y A Revolta— hasta conectar con la red municipal. “É pura lóxica”, insistió, en que, debido a esta circunstancia, el Concello “non pode sacar a concurso o proyecto” de reforma, “xa que non temos a competencia”, por lo que justificó que no se hayan pedido los pertinentes permisos a la demarcación de Costas. Un paso que, defendió, corresponde a la Xunta. Asimismo, Cacabelos subrayó que entiende que, una vez se lleve a cabo el cambio de la maltrecha tubería, “levarase polas estradas de Dena e Vilalonga ata A Lanzada para tela máis controlada”.



En cuanto a la financiación propuesta en su momento por la Xunta de afrontar el 33 %, el alcalde aseguró que esta cuestión “plantexouse desde a Consellería de Infraestruturas para dilatar a inversión na tubaxe de O Grove”, ya que la Mancomunidade “non ten capacidade financieira” para abordar un proyecto de estas características, que en su momento se presupuestaba “nuns 4,3 millónes de euros”, a lo que habría que sumar la ampliación de la potabilizadora de agua de O Salnés “que supera os 10 millóns de euros”. Asimismo, recordó que la función de coordinar la suministración de agua no corresponde a la Diputación en la comarca, sino que corresponde a la Mancomunidade, por lo que conseguir la financiación de la administración provincial se antoja más complicada.



En todo caso, el socialista sentenció que el conjunto de la inversión debe llevarla a cabo la Xunta de Galicia y, en caso contrario “deberíamonos de replantexar a función” de dicha administración al no poder garantizar “un servizo básico e tan vital como o abastecemento de auga”: “Corremos un risco moi grande de quedarnos sen auga moitos días”, concluyó.