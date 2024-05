Caleiro no escatima en detalles para celebrar la fiesta en honor a San Isidro “o labrego”

La parroquia vilanovesa de Caleiro vivió ayer una intensa jornada festiva en honor a San Isidro “o labrego” en el que no faltaron las actuaciones de música tradicional, los actos religiosos y el desfile de carros y tractores decorados de manera tradicional. Un concurso en el que se repartieron premios en metálico de entre 75 y 250 euros, así como gratificaciones de 50 para los cinco últimos clasificados.

Además, los más pequeños pudieron disfrutar de una actividad de animación pensada especialmente para ellos y el reparto de chorizo, pan de millo y vino tinto fue un importante aliciente para no abandonar el campo de la fiesta, como la presencia de una pulpeira y food trucks a precios populares, la música con el dúo La Mecánica, la fiesta de la espuma o la verbena nocturna, que corrió a cargo de las orquestas New York y Fuego... Y es que la comisión organizadora, la Asociación Cultural de Amigos do Pan e Chourizo de San Isidro de Caleiro, elaboró un completo programa festivo para este año, que además contó con la Asociación Pura Raza de Cabalo Galego y Xacobe Pérez, además de una novedosa promoción consistente en un divertido vídeo promocional en el que emulan al Equipo A.

(Más imágenes en la edición en papel)