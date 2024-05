Caleiro y Ribadumia triunfan en su Xuntanza de San Isidro y la cuarta Romaría da Música

Los molinos de Currás fueron ayer escenario de la III Xuntanza de San Isidro con la participación de una gran cantidad de personas que acudieron en familia o con amigos a pasar el día y a disfruta del convite de empanada, chorizo, mejillones, pan de millo y vino, así como de la actuación del grupo cambadés Take it Easy, especialista en grandes clásicos de la música que a todos gustan. No faltó la bendición de los productos de la tierra realizada por el párroco de Caleiro.

Una de las actuaciones de la Romaría da Música de Ribadumia | MÓNICA FERREIRÓS

Por otra parte, la cuarta Romaría da Música de Ribadumia también fue un éxito con las actuaciones de Xironsa, Os Firrás, la Banda Unión Musical de Tenorio, A tropa musical y el dúo Los Dinámicos. También hubo puestos de comida y actividades gratuitas para todos.