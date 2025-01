Cambados busca facilitar la restauración en el conjunto histórico y acabar con focos de ruinas

El Concello de Cambados está trabajado con una empresa especializada en urbanismo en dos modificaciones puntuales para que los propietarios de áreas incluidas en el conjunto histórico puedan realizar rehabilitaciones y reformas de viviendas, aunque siempre dentro de las posibilidades de las fichas técnicas contempladas en el Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico, el llamado Pepocha. El objetivo es relajar la actual normativa, muy restrictiva y que obliga a ponerse de acuerdo a propietarios para ejecutar proyectos de urbanización, “e ó único que se consegue é ter focos de ruínas”, explica el concejal de Patrimonio, Liso González.



El Pepocha está desfasado y el propósito del gobierno local es redactar uno nuevo, pero se trata de un proceso muy costoso y largo, así que hasta entonces, ha decidido dar un paso y facilitar rehabilitaciones en dos áreas en la zona de O Castriño donde hay casos visibles.

Detalles

El edil explica que ahora una actuación de este tipo debe realizarse mediante un estudio de detalle, una herramienta de planeamiento y que obliga a los propietarios de un área a unirse y a realizar ellos mismos un desarrollo urbanístico “asumindo a carga económica do desenrolo integral e tendo que expropiar a outros propietarios nalgúns casos. Ao final non se fai nada e o Concello tampouco saca ningún beneficio desta maneira porque non supón gañar espazos públicos nin novos viais, o único que temos é focos de ruínas”.



González asegura que es todo un “freno” porque hay personas interesadas en rehabilitar y considera que la normativa debe proteger el conjunto histórico, pero “tampouco se trata de que todo sexa coercitivo, hai que darlle seguridade legal á xente para que tampoouco faga por detrás”, añadió. La idea es realizar modificaciones puntuales de las normas urbanísticas para eliminar el método de desarrollo y permitir que los dueños de inmuebles puedan obrar hasta donde le permitan las condiciones incluidas en las fichas del catálogo del Pepocha, de tal manera que si está fuera de ordenación solo estarán permitidos los trabajos de conservación y mantenimiento, pero también hay casos donde incluso se permite un aumento de la edificabilidad, entre otras cuestiones.



El concejal nacionalista indica que además de las mencionadas hay otras áreas en esta situación en la localidad, así que también esperan abordar una solución para ellas. Asimismo explicó que en estos años se ha desarrollado alguna, pero que estas pendientes “son moi ambiciosas” y por eso no se ha hecho nada. Espera que la empresa contratada le entregue este mes una propuesta técnica.