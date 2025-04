Cambados busca la imagen de la LXXIII Festa do Albariño con un premio de 600 euros

Cambados convoca el concurso para elegir la imagen de la LXXIII edición de la Festa do Albariño. Como siempre, está dotado con un premio de 600 euros y el plazo para presentar los trabajos expira el 30 de mayo, a las 14 horas, dos semanas antes que la edición del año 2024. Cada participante podrá presentar un máximo de dos obras, que deberán ser originales e inéditas.

Así, el Concello acaba de aprobar las bases del certamen, que se mantienen inalterables con respecto al pasado año, con excepción de los plazos. La técnica es libre (pictórica, fotográfica, informática, etc.), pero no se aceptarán trabajos realizados mediante Inteligencia Artificial, tal y como se incluyó en la última edición. Tampoco hay veto en la temática, aunque "debe reflectir o que simboliza a Festa do Viño Albariño para Cambados". De igual modo, se valorará positivamente" a creatividade, a orixinalidade e a inclusión de expoñentes da cultura e do patrimonio relacionado co viño e coa vila". Eso sí, debe incluir el siguiente texto: "LXXIII Festa do Albariño, Cambados, do 30 de xullo ao 3 de agosto de 2025, declarada de Interese Turístico Internacional", así como la web del Concello, cambados.gal. Además, deberá dejarse una franja en la parte inferior del cartel para poder incluir los logotipos de organizadores y colaboradores.



Los interesados en participar pueden presentar sus obras de forma presencial en el registro de entrada del Concello o, de forma telemática, a través de la sede electrónica, por instancia general. La obra ganadora pasará a ser propiedad del Concello y lucirá en todo el material promocional de la celebración. En cuanto al jurado, estará presidido por el concjeal de Festas, Tino Cordal, o persona en la que delega, como miembro de honor, con voz pero sin voto. De igual modo, formarán parte, representantes del Consello Regulador de la DO Rías Baixas, artistas, diseñadores gráficos y técnicos de cultura y el ganador del concurso del año pasado, Pablo Sartal Buceta, que no podrá presentarse en esta ocasión.

Cabe recordar que los festejos de este año se celebrarán del 30 de julio al 3 de agosto y que ya están confirmadas las actuaciones de la orquesta Panorama, Treixadura y la Banda de Música de Castrelo.