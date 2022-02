Cambados cerró 2021 con el pago a proveedores en 10 días y una deuda bancaria de 337.003 euros

El Concello cerró el último cuatrimestre de 2021 con un periodo medio de pago a proveedores (PMP) de 10,74 días, muy por debajo del límite legal, tras abonar 921 facturas por un total de 1,45 millones. Y en cuanto a la deuda, los informes técnicos señalan que hay pendientes 823.014 euros en facturas y la bancaria quedó al cierre del año en 337.003 euros.





El concejal de Economía, e Facenda, Xurxo Charlín, señaló estos datos como “moi positivos” y los volvió a comparar con los heredados del PP cuando llegaron al gobierno, en 2015. Así señaló que la deuda con los proveedores “chegou a ser de 1,3 millóns”. Y respecto a la de los bancos, señaló que el cierre de 2021 quedó “moi lonxe dos 2,4 millóns de euros”.





Es más, el edil señaló que durante estos años se “conseguiu unha drástica redución” de la deuda global. En concreto de 2,6 millones, pues en seis años y medio pasaron de 3,7 millones “a pouco máis do millón de euros da actualidade”. Es más, aseguró que a día de hoy la capital del albariño “ten a débeda viva máis baixa dos últimos 15 anos”.





Charlín explicó que estos datos demuestran el “esforzo” del Concello “xa que cumprir co prazo de pago a provedoresnon debe ser so unha exixencia legal se non tamén un esforzo por parte dunha administración eficiente, xa que isto supón que os provedores do concello de Cambados, en moitos casos pequenas empresas cambadesas, van cobrar antes os seus traballos e as súas facturas antes”. También agradeció el trabajo realizado por los empleados municipales de los departamentos de Tesourería, Intervención y Contabilidade.





El concejal también empezará ahora con la elaboración del Presupuesto municipal para este año, una vez obtenga la liquidación del ejercicio económico del año pasado. Para aprobarlo el bipartito necesitará el voto del BNG. Cabe recordar que con el anterior no lo consiguió y se aprobó vinculado a una cuestión de confianzaque la exalcaldesa no superó, pero tampoco hubo moción de censura.