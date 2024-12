Cambados culmina el cambio de ventanas en el centro Xacobe Castro y realizará mejoras en el de Castrelo

El Concello recibió la semana pasada las obras de renovación de la carpintería exterior del centro cultural Xacobe Castro de Corvillón. Una obra “fundamental porque a antiga facía que se tivera que usar en condicións penosas debido á cantidad de auga e aire que entraba”, explicó el concejal de Cultura e Patrimonio, Liso González.



El edil explicó que ya se habían realizado algunas actuaciones, pero esta ha sido “a máis importante”. Costó 31.533 euros de los cuales, 21.000 fueron aportados de las arcas municipales y los otros 10.000 procedieron de una subvención de la Consellería Cultura para la mejora de equipamientos.



González recordó que ya cuando estaban en la oposición –hace año y medio– se quejaron del estado de los centros culturales de la localidad y este “era un dos que peor estaba e é un dos que máis se emprega”. Así, se realizó una limpieza a fondo del sistema de evacuación de aguas, zanjando el problema de inundaciones que a veces había en los baños por “entullos frecuentes” porque las raíces de los árboles entraban en las cañerías. También se realizaron labores de pintado, de refuerzo de luminarias y ahora se le ha cambiado la carpintería, quedando “unha posta a punto digna”, añadió el concejal. González reconoce que “estéticamente aínda queda moito por mellorar” y otros aspectos.



Así las cosas, destacó que estas actuaciones “cumplen co que o BNG anunciou cando entramos no goberno, de facer unha política que chegara a todos os lados. Deste modo se fixo en Oubiña, co centro de capacitación dixital e obras de acondicionamento, e agora en Vilariño, onde estará o outro, que abrirá en febreiro e que levará obras, e queda por mellorar a casa de cultura de Castrelo e moito traballo por diante, pero é fundamental a aposta por estes espazos de encontro e onde poder ofrecer actividades culturais e de ocio para todos os públicos”.