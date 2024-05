Cambados Histórica regresa del 24 al 26 con alquiler de trajes más barato y nuevos pasacalles

El Concello celebrará entre el 24 y el 26 de mayo la tercera edición de su fiesta Cambados Histórica cuyo objetivo es rememorar la importancia que tuvo el mercado de Fefiñáns en la villa y en la comarca, sobre todo en su momento de apogeo, en el siglo XVII.



Arrancará el viernes a las 19 horas y el programa se extenderá a otros puntos de la localidad, llegando hasta San Tomé. Además del mercado en la histórica plaza, donde habrá una treintena de puestos y aún está abierta la inscripción –en el número 678 850 968–, se ofrecerán actividades musicales, circenses y especiales para los más pequeños en el Recuncho Infantil, que funcionará todos los días.

Un gran elefante

No faltarán los espectáculos por las calles de fuego y llamativos desfiles que serán diferentes y, de hecho, este año en lugar de un dragón, el protagonista será el gigante elefante “Suru” y su séquito.



Según el concejal de Festexos, Tino Cordal, han vuelto a proponer a la hostelería la realización de menús especiales en ese fin de semana, que estarían entre los 25 y los 30 euros, además de que engalanen sus locales. Espera que el número sea superior al del año pasado y también el de vecinos y visitantes que se vistan de época para acompañar toda la infraestructura de decoración y ambiente que el Concello hará en las calles. De hecho, Cambados Zona Centro volverá a gestionar un servicio de alquiler de trajes con una empresa. Funcionará a partir del 15 de mayo y “serán algo máis económicos que o ano pasado. Por 20 ou 25 euros xa se poderá alugar un traxe para parecer un cidadán dese Cambados de finais da Idade Media e comezos da Moderna”, explicó Cordal.



El edil también indicó que el evento “estase consolidando” y lo ven como algo “útil para a promoción do noso comercio e hostalería nese fin de semana de maio no que non hai eventos”, aunque reconoció la coincidencia con las Festas de Santa Rita de Vilagarcía y el Tinto de Barrantes. También comparecieron el alcalde, Samuel Lago, la edila de Mocidade, Noelia Gómez, el presidente de Zona Centro, Juan Rey, y el hostelero Álvaro Fernández.