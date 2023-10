Cambados inaugura hoy su I Mostra dos viños do mar con una cata, la apertura de stands y The Velvet Crab

La Asociación Aires Novos de Castrelo inaugura hoy, a las 20 horas, su I Mostra dos viños do mar con la apertura de los stands donde, durante tres días, se podrá disfrutar de 40 vinos de 13 bodegas y productos gastronómicos con DOP e IXP, desde mejillones, hasta quesos, embutido de porco celta, etc.

Está prevista la asistencia de autoridades autonómicas, provinciales y municipales para arropar la primera edición de este programa que se desarrollará hasta el domingo, incluyendo otras actividades como catas –hoy hay una con reserva previa–, conciertos –hoy es el turno de The Velvet Crab–, una entrega de reconocimientos a dos vecinos, etc. Y destaca la I Ruta dos viños do Mar, una andaina enogastronómica con parada en los principales enclaves históricos, naturales y patrimoniales de la parroquia cambadesa, así como en algunas de sus bodegas.



La celebración se desarrolla en una carpa habilitada en el aparcamiento de la iglesia que se ha contratado ante las previsiones de lluvia.