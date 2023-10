Nace en Cambados la Mostra dos viños do mar: tres días de stands, catas, música y una andaina enoturística

La comisión de fiestas de Castrelo, Aires Novos, ha dado un salto cualitativo a sus propuestas con la creación de la I Mostra dos viños do mar, que se celebrará del 13 al 15 con la participación de 40 vinos de 13 bodegas y productos gastronómicos con DOP e Indicación Xeográfica Protexida (IXP), desde mejillones hasta quesos y pasando por embutido de porco celta y hasta empanada. Y esto no es todo, no faltará la música y actividades como catas, maridajes, la I Ruta dos Viños do Mar y la entrega de reconocimientos a dos vecinos dedicados a sectores económicos fundamentales para la parroquia: la mariscadora 2.0, María Fontán, y el bodeguero Xurxo Alba, de la bodega Albamar de la DO Rías Baixas.



El programa se desarrollará en el aparcamiento existente junto a la iglesia. La apertura de los stands tendrá lugar a las 20 horas del viernes, mientras que el sábado y el domingo abrirán a partir del mediodía. La primera jornada habrá una cata de vinos singulares con el sumiller José Luis Aragunde (la entrada tiene un coste de 10 euros y puede comprarse en el número 649 385 115) y actuará The Velvet Crab (21 horas).

En la segunda será el turno de Keyframe Quartet y además de una exposición de maquinaria agrícola, tendrá lugar la jornada “O teu aire”, de 18 a 22 horas, en la casa rectoral y con el sumiller Sebastián González (15 euros). También habrá otra de maridaje con productos con IXP (19:30 horas) gratuita, pero es necesario anotarse en el 639 105 098. En el mismo número puede solicitarse información sobre la andaina enoturística del domingo, con un recorrido por el patrimonio natural, histórico y artístico de Castrelo y paradas en algunas de sus bodegas. Sale a las 10 horas y a las 13:30 se entregarán los reconocimientos y también diplomas a las firmas participantes.