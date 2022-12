Cambados inaugura su Navidad con chocolate, su exitosa Aldea y un alumbrado formado por más de 200 elementos

Cambados ya está en modo navideño. La Praza de Fefiñáns fue ayer escenario de una multitudinaria fiesta para dar la bienvenida a las entrañables fechas con el encendido de la mayor parte del alumbrado –aún queda algunos elementos por instalar–, convirtiéndose en el primer concello de O Salnés en hacerlo. También hubo una chocolatada y se abrió la Aldea do Nadal, una de las iniciativas más jóvenes y exitosas. Autoridades municipales y responsables de la asociación de comerciantes Cambados Zona Centro, que participa junto a La Caixa, realizaron los honores de prender el lucerío, dando paso también a un completo programa de actividades de ocio que se extenderá hasta enero y con más intensidad durante las vacaciones escolares. No obstante, las atracciones de Torrado ya abrirán hoy, a las 16 horas, y en unos días lo hará el Mercado do Nadal, en el mismo emplazamiento





El grupo Take it Easy puso la nota musical al evento que también incluyó la habitual recogida solidaria de juguetes. La Aldea do Nadal centró gran parte de las atenciones y este año tiene inspiración marinera, dando más protagonismo a la Torre de San Sadurniño y simulando el mar de una forma original, además de contar con una dorna. El hilo musical también iba a empezar a funcionar en la jornada de ayer.





Decoración

La estrella del alumbrado de este año es un cono de 12 metros de alto, al que sigue otro de 8,5 y una bola de cinco metros a la altura de la Praza do Concello. La instalación está ya muy extendida, pero fuentes municipales indicaron que aún quedan algunos elementos por colocar y que se irá haciendo en los próximos días. La previsión es repartir 56 arcos ornamentales en las parroquias y 30 más pequeños en el centro urbano; decorar cerca de 80 farolas y árboles de diferentes puntos; además de instalar varios techos luminosos y guirnaldas, decoraciones especiales en las fachadas del Consistorio, el Museo do Viño y la Capela do Hospital y elementos en 15 plazas y plazoletas, entre otras cosas, hasta sumar unos 220 elementos.





Cabe recordar que este año se acortan las horas de encendido en casi el 60 % del total, allí donde es posible conectar un temporizador. Se apagará durante las dos y las seis de la madrugada como medida de ahorro energético y por este motivo el Concello también prescinde este año de la pista de hielo.

Pero el programa de ocio navideño ofrecerá multitud de actividades y algunas que ya son toda una tradición, como la fiesta de exaltación de los espumosos, la despedida del año con lacasitos y las visitas de los personajes más queridos, Papá Noel y los Reyes Mago.





La carpa de Torrado abre hoy con atracciones de pago y colchonetas con un tramo gratuito para los residentes, de 16 a 18 horas. Aquí y en las casas de cultura de las parroquias también habrá talleres gratuitos que van desde actuaciones de magia, sesiones de cuentacuentos, manualidades, la elaboración de un Belén gigante, talleres intergeneracionales con juegos tradicionales, de maquillaje y de preparación del Fin de Ano , con la creación de murales y soportes para uvas, entre otros.





El programa completo puede consultarse en las redes sociales municipales y también incluye media docena de conciertos protagonizados por la Escola Municipal de Música; el cantautor Cacabelos; uno de los artistas más demandados del momento, Grande Amore; la Banda de Castrelo; el coro Tolemia´s Consort, conocido por su “misa jazz”, y Manso e Amigos.