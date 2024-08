Cambados incrementa la infraestructura de compostaje para evitar grandes subidas en el recibo de los vecinos

El Concello de Cambados está incrementando la infraestructura de compostaje para rebajar el coste del servicio de recogida y tratamiento de la basura y evitar grandes subidas en el recibo de los vecinos. La Ley de Residuos obliga a los concellos a adaptar las tarifas al coste real del servicio antes de abril de 2025 y les impide seguir asumiendo el déficit –en su caso asciende a unos 74.000 euros al año–. De hecho, el cambadés ya está redactando la nueva ordenanza para incluir el llamado sistema de pago por generación que sigue la premisa de que, quien contamina, paga. La otra cara de la moneda es que incluirá bonificaciones para quien apueste por el sistema más sostenible, como avanzó ayer el alcalde, Samuel Lago.



Así las cosas, el objetivo es reducir al máximo el uso del contenedor verde, donde ya solo tiene cabida lo que no es posible reciclar, y cuya gestión es, por lo momento, la más cara y contaminante. Para ello, el Ayuntamiento completará el modelo de compostaje “in situ” con la instalación de una veintena de contenedores marrones en el centro histórico como experiencia piloto. Los vecinos recibirán unas llaves para abrirlos y garantizar un uso correcto.



El contenido se trasladará a la planta de Sogama de Baión donde se realiza el proceso de compostaje a nivel industrial y cuyo canon está por debajo de los 50 euros. Esto supone unos 18 euros menos respecto al modelo tradicional de destrucción, la incineración, que este año se ha quedado en una media mensual de unos 66 euros al eliminarse la bonificación a concellos que, como Cambados, apostaban por la separativa de residuos. Sin olvidar la rebaja en el coste de transporte, así que ya se hablaría de “case a metade”, según Lago.

Dos composteros comunitarios más

Esto no supone una renuncia al modelo por el que viene apostando: el reciclaje de comida y otros restos orgánicos a nivel particular y comunitario. De hecho, en esta nueva etapa va a colocar dos composteros colectivos más –pasando de siete a nueve– en las inmediaciones de la rotonda de Tragove y en San Tomé, y repartirá 380 de los individuales –para casas con jardín y huerto–, además de hacer una campaña de dos sesiones informativas y explicativas en todas las parroquia. El calendario es el siguiente: lunes, Centro cultural de Oubiña (11 horas), Praza do Concello (12:30); martes, centro cultural de Corvillón (11 horas) y en el de Vilariño (20), y el miércoles, en la casa de cultura de Castrelo (11:30 horas).



Lago afirmó que “está resultando ben” y que están “moi satisfeitos porque aumenta de ano en ano”, pero resulta fundamental acercar los puntos de depósito a la ciudadanía al máximo posible, así que el marrón se instalará en lugares donde no sea viable poner composteros.

Grandes productores

En cuanto a los grandes productores (restauración, tiendas de alimentación, etc.), se ampliará el sistema de recogida puerta a puerta, por el cual los negocios reciben unos contenedores marrones específicos. Además, se realizará una campaña de asesoramiento y captación y se creará un distintivo para señalar los que están comprometidos con el medio ambiente. Y es que el regidor también destacó la parte sostenible porque la “incineración é máis contaminante”.



Para adoptar estas medidas, el Concello ha recibido una subvención solicitada de manera conjunta con Meis y Meaño, a través de la Mancomunidade, quien centraliza aspectos del servicio de compostaje de estos concellos, como es la contratación del mestre compostero que controla los procesos y las buenas prácticas de la ciudadanía.