Cambados propone crear una mesa para tener un “diálogo máis fluído” con las comisiones

El Concello valoró “positivamente” la reunión mantenida el miércoles con las comisiones de fiestas populares que se habían quejado de la caída de las ayudas directas el año pasado. Además del ya anunciado compromiso de que en este ejercicio la partida volverá a los 12.000 euros, se les propuso crear una especie de mesa para que “haxa un diálogo máis fluído e entendemento”. Se convocaría cuando lo estimaran conveniente y cada una nombraría a un representante.

Las asociaciones no hacen valoraciones, de momento

Así lo explicó el concejal de Festexos, Tino Cordal, quien lideró la reunión a la que también asistieron el alcalde, Samuel Lago, y la concejala Noelia Gómez. Por su parte, las comisiones acordaron no realizar declaraciones por el momento.



Cordal considera que “lle fixemos ver” que el Ayuntamiento ha realizado en los últimos tiempos un “notable esforzo” al haber cuatriplicado las subvenciones directas en dos años, pues pasaron de los 3.000 euros de 2020 a los 12.000. “Creo que eles o entenderon, aínda que, obviamente, algún amosouse máis receptivo que outro”, agregó.

Respecto a la propuesta de las asociaciones de reformular las formas de colaboración mediante convenios y otras vías, el concejal explicó que “están limitados pola lei”. Asimismo reiteró que este año se recuperará la partida, que bajó el año pasado a 8.300 euros por “un exceso de gasto”. Aun así, considera que esta reducción se “viu compensada” porque el Concello asumió gastos de la organización de las fiestas de otras maneras.



Cordal volvió a mencionar que la administración local asumió cerca de 13.000 euros en facturas presentadas por ellas y le agregó otras aportaciones como montaje de palcos, préstamo de sillas, lonas, carteles, etc. “Se se compara con outras vilas, estamos falando dunha aportación moi xenerosa, pero sempre intentaremos axudarlles na medida das nosas posibilidades e tendo en conta as limitacións de recursos e medios dun concello como o noso, de 13.000 habitantes e cun orzamento de 10 millóns, pero aínda así, subimos as axudas a estas comisións e tamén ás entidades culturais e deportivas”.

"Críticas inxustas"

El concejal considera que “estos datos claros” demuestran que sus “críticas foron inxustas” y también aseguró que “non intentamos escapar deles”. Y es que las comisiones se molestaron porque estuvieron esperando varios meses para mantener una reunión con las autoridades municipales. La mecha prendió cuando se enteraron de esa bajada de las subvenciones directas y, de paso, querían abordar cambios en las formas de colaboración. Así, una veintena de las parroquias y el centro urbano firmaron un comunicado de protesta.