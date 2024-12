Cambados renuncia a una ayuda de 98.000 euros tras demorarse los plazos y ver “inviable” justificarla a tiempo

El Concello de Cambados ha tenido que renunciar a una ayuda del GALP Ría de Arousa de 98.000 euros para poner en marcha un programa de ludotecas gratuitas –“Xoubiñas”–. En un principio estuvo en lista de espera para recibir financiación, pero cuando una renuncia le permitió entrar ya era noviembre y vio “inviable” llegar a tiempo para cumplir con el plazo de justificación, y lo contrario supondría tener que asumirlo con fondos propios, según las explicaciones del concejal de Ensino e Cultura, Liso González.

Coste de la redacción

González explica que se trataba de un proyecto “moi traballado” y le da “rabia” no poder ejecutarlo y señala un “cúmulo de circunstancias”. No obstante, también anuncia que intentarán ejecutarlo en otras convocatorias o con otro tipo de ayudas para que los 3.600 euros de redactarlo, que fue contratado a una consultoría con sede en Vigo, no se gastaran en vano.



El concejal detalla que su propósito era iniciarlo con el curso escolar, en septiembre, y que en la resolución definitiva de la convocatoria, emitida el mes de junio, quedaron en lista de espera porque no había “disponiblidade orzamentaria”. Sin embargo, en noviembre les comunicaron que había habido una renuncia y que su propuesta entraba a tener financiación. En ese momento “intentamos facer un cambio de anualidade e nos puxemos cos pregos para sacalo a licitación, pero logo, cando xa chegou a aceptación, démonos de conta de que era inviable”, añadió.

Octubre de 2025

González indica que no veían tiempo suficiente para sacarlo a licitación, valorar las ofertas, resolver posibles alegaciones... Con la previsión de empezar “Xoubiñas” en el mes de enero, que es la fecha límite que estimaban, dice, como plausible para poder cumplir con el plazo de justificación de las ayudas, que acaba en octubre de 2025. Explicó también que para llegar a tiempo tendrían que haber incrementado las horas previstas de ludoteca y no les parecía adecuado superar las cuatro tratándose de niños.



El responsable de Ensino e Cultura también refirió que hubo una ampliación de plazos por parte de la Consellería do Mar para resolver, que es quien concede estas ayudas a los GALP de Galicia y que están enmarcadas en las estrategias de desarrollo local participativo (EDLP) y cofinanciadas en un 70% por el Fondo Europeo Marítimo. Así las cosas “chegabamos coa lingua fóra”, añadió.

Detalles

El concejal nacionalista destacó que se trata de un interesante proyecto para aproximar a los más pequeños al sector del mar, tan importante en la economía local y que iba a ser totalmente gratuito para 60 menores. Además de actividades de interior a desarrollar en el salón de Peña incluía visitas a museos, salidas en barco, cursos de realización de nudos marineros, trabajos con redeiras y con otros colectivos profesionales, entre otras cuestiones.