Cambados renuncia a la pista de hielo por ahorro, pero lo suple con más actividades y alumbrado navideño

Cambados encenderá el alumbrado navideño el próximo día 1 de diciembre con una gran fiesta en la que también se inaugurará la esperada Aldea do Nadal y habrá una chocolatada gratuita para los asistentes. Debido al elevado precio de la luz, el Concello será austero en cuanto al consumo energético, así que apagará el 60 % de los elementos decorativos y renuncia a la pista de hielo, pero “non escatimamos en instalacións”, dice, pues incrementa el número de adornos y ofrecerá multitud de actividades infantiles, además de atracciones en la gran carpa de Torrado, conciertos, la fiesta de exaltación de los espumosos, la despedida del año con lacasitos y las visitas de los personajes más queridos, Papá Noel y los Reyes Magos.



El Ayuntamiento presentó ayer el programa de la mano de Cambados Zona Centro y la Caixa, que sufraga la chocolatada mediante su convenio anual con la asociación de comerciantes y que acaba de renovar para ofrecer también productos financieros con condiciones ventajosas para sus socios, como explicó la directora del área de negocios Lorena Giadanes.



La gran fiesta contará con la ya tradicional recogida solidaria de juguetes y empezará a las 19 horas en Fefiñáns, inaugurando también la Aldea de Nadal que este año rendirá homenaje al mar dando más protagonismo a la recreación de la Torre de San Sadurniño y con un espacio de cristal simulando agua donde fondearán unas dornas. También habrá un photocall.









Apagado de madrugada



La música la pondrá el grupo local Take it Easy, con temas navideños, y se encenderá el alumbrado. El concejal de Economía, Xurxo Charlín, explicó, como ya avanzó este diario, que el 60 % se apagará entre las 2 y las 6 de la madrugada y también se retrasa el encendido por motivos de “aforro enerxético, pero non escatimamos en instalacións”. Así aseguró que habrá más elementos y detalló cambios como que el paquete gigante se pondrá este año en la histórica plaza y frente al Consistorio habrá una bola, también de grandes dimensiones, además de techos de luces, arcos, árboles con bombillas, etc. en todo el centro urbano y las parroquias, pues “é moi positivo para o comercio, a hostalería e para os veciños, porque lles gusta ver engalanadas as súas rúas”.



En cuanto a las actividades paralelas, el concejal de Cultura, Tino Cordal, detalló que habrá “prácticamente todos os días ata o día 8 de xaneiro”, tanto en las parroquias como en el centro urbano, más concretamente en Torrado, donde además habrá atracciones de pago y colchonetas con un tramo gratuito para los residentes, de 16 a 18 horas. También destacó el edil que “neste mandato foi a primeira vez” que Papá Noel y los Reyes recorren más allá del centro y este ano no será distinto.









Desde magia a un gran Belén





El programa completo puede consultarse en las redes sociales municipales y contempla media docena de conciertos protagonizados por la Escola Municipal de Música; el cantautor Cacabelos; uno de los artistas más demandados del momento, Grande Amore; la Banda de Castrelo; el coro Tolemia´s Consort, conocido por su “misa jazz”, y Manso e Amigos. Y las actividades pensadas en los más pequeños son variadas, habiendo desde actuaciones de magia, sesiones de cuentacuentos, manualidades, la elaboración de un Belén gigante, talleres intergeneracionales con juegos tradicionales, de maquillaje y de preparación del Fin de Ano , con la creación de murales y soportes para uvas, entre otras, todas ellas gratuitas En las parroquias tendrán lugar en las casas de cultura.