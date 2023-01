Cambados revisará las tasas de basura a raíz del caso de los talleres, pero advierte: “Van ter que subir para outros”

El Concello de Cambados realizará un estudio económico financiero para la modificación de la ordenanza de recogida de basuras con el propósito de ajustar las tasas al comportamiento actual de los usuarios, ya que data de 2008. El bipartito aseguró que ya lo tenía previsto, pero salió a la luz a raíz de la moción presentada por Cambados Pode en el pleno de ayer ante la tasa “abusiva” por la gestión y recogida de basura que pagan los talleres mecánicos de la localidad; seis veces más que la más baja de la comarca, como certifican los propios afectados, algunos de los cuales acudieron a la sesión.



Su iniciativa fue aprobada con los votos a favor de todos los partidos e incluyendo la enmienda de realizar antes ese estudio económico financiero, de necesidad capital para realizar una modificación de una ordenanza, según el concejal de Economía, Xurxo Charlín. De hecho, aseguró que cuando se reunió con empresarios afectados, que están pagando 899 euros al año por prácticamente nada, ya que la mayor parte de sus residuos (aceites, ruedas, etc.) deben ir a gestores autorizados, ya les trasladó su intención. Es más, afirmó que ya hablaron con la empresa de referencia para el Concello en estos asuntos y que se pondrá a ello en cuanto termine el encargo que le hizo primero para modificar también la ordenanza del mercado.



Charlín declaró que le parece de “xustiza por eles e seguramente por outras tarifas que haberá que adaptar”. Y es que el edil advirtió que “vai ser complexo”, pues “seguramente no seu caso baixe, pero vai ter que subir noutro tipo de empresas porque as taxas non son impostos e teñen que cubrir o custe do servizo. Estase cobrando de máis porque algúns están pagando de menos”. De hecho, avanzó las intenciones del Ejecutivo respecto a la situación general con este gravamen: “En Cambados só temos en conta a zona –rural ou centro urbano– no caso das vivendas, pero non é lóxico tampouco que un taller rural pague o mesmo que un do centro ou se é pequeno ou grande, porque non xera a mesma cantidade de residuos. Como tampouco é lóxico que unha casa que participa no programa de compostaxe pague o mesmo que unha que non. Estas características teñen que ser cuantificadas nun informe”, expuso.



El propio portavoz de Pode, José Ramón Abal Varela, puso de manifiesto durante la defensa de su moción la situación de otros sectores y pidió “a revisión da ordenanza para adaptala aos novos tempos”. Y es que esta data de 2008 y hay cuestiones que han quedado obsoletas, como que las exigencias en cuanto a tratamiento de residuos son más elevadas hoy en día y, por ejemplo, los talleres tiran poco más que papel a los contenedores ordinarios.

Pode y PP piden premura

El alcalde, el socialista Samuel Lago, tildó de “curioso” que Abal “traia isto agora”, cuando fue concejal de gobierno durante cuatro años. No obstante, reconoció que la tasa “é elevada”, teniendo en cuenta su poco uso del servicio ordinario de basuras, y le situación resulta “inxusta” para estos negocios pero, al igual que su socio de Somos, advirtió que “hai que compensar os ingresos cos gastos”. Además, con el nuevo contrato de la basura el coste ha aumentado “aínda que mellorou”, apuntaron desde el bipartito.



El BNG y el PP también apoyaron la propuesta y la portavoz popular, Sabela Fole, pidió premura con ese informe para que el cambio “se aprobe antes de rematar o mandato”. Abal Varela se sumó a esta petición.